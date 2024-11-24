第八届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化大赛比赛现场。邹贺敏摄

人民网曼谷11月24日电 （记者孙广勇）11月22日，由中国驻孔敬总领事馆主办，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院和孔敬大学孔子学院共同承办的第八届“丝路杯”泰东北高校中国语言文化大赛在玛哈沙拉坎大学隆重举行。中国驻孔敬总领事馆总领事刘红梅、玛哈沙拉坎府副府尹卡诺，来自印度尼西亚、斯里兰卡、泰国的孔子学院及高校师生等500余人出席大赛活动。

本届大赛主题为“一带一路一家亲，华语华文华夏情”，共有泰国川登喜大学、玛哈沙拉坎大学、加拉信大学等19所泰国高校及印度尼西亚丹戎布拉大学、斯里兰卡凯拉尼亚大学共300余名师生参与全项或单项比赛。

玛哈沙拉坎府副府尹卡诺在致辞中介绍了该府作为泰东北“学术之城”的历史以及孔子学院在泰东北中文教育事业中的重要作用，对“丝路杯”大赛的国际吸引力和影响力表示肯定，祝愿未来越办越好，在促进中文教育方面发挥更大的作用。

中国驻孔敬总领事馆总领事刘红梅表示，“丝路杯”大赛由最初只有泰东北地区学生参赛到后来吸引泰国其他地区乃至周边国家热爱中文的学生参加，已成为跨国友谊的连接桥梁。希望通过语言和文化的纽带作用，促进不同国家人民民心相通。明年将迎来中泰建交50周年，祝愿中泰人民携手谱写更辉煌的华章，欢迎泰国及周边国家的朋友到中国，了解一个更加真实、立体、全面的中国，为人类命运共同体建设添砖加瓦。

此次大赛分为线上线下两个板块，线上环节即“中泰友好，续写华章”短视频大赛，线下竞赛内容涵盖中泰交流史、中文知识、中华文化艺术常识、中华经典诵读和中华才艺等方面，包括知识竞答、经典朗诵和才艺表演三个环节。

经过激烈角逐，印度尼西亚丹戎布拉大学代表队荣获一等奖，加拉信大学代表队和玛哈沙拉大学代表队获得二等奖。

(责编：贾文婷、吴成良)