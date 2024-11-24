人民网迪拜11月24日电 （记者管克江）伊拉克总理苏达尼11月23日以视频方式主持了790所示范学校的完工仪式。

苏达尼在活动致辞中表示，示范学校项目是伊拉克政府最重要的项目之一，由中国企业负责实施。学校的完工、移交、运行有助于缓解伊拉克学校基础设施不足等问题，希望剩余的210所学校在年底前完成。他强调，伊拉克需要不断改善教育设施和加强师资培养，促进经济社会长期可持续发展。

伊拉克总理苏达尼视频主持完工仪式。伊拉克内阁秘书处供图

伊拉克内阁秘书处秘书长哈米德·加兹表示，示范学校项目由伊拉克规划部、教育部、内阁秘书处按照各省人口密度、泥土学校和“三班倒”学校数量综合考量后进行分配。项目在伊拉克境内首次采用了独特而实用的现代化设计，具备教学、管理、实验、体育等功能，学校的建成将极大改善教学条件。

由于连年战乱和政治动荡，伊拉克的教育基础设施严重滞后，不少地方的孩子只能分批轮流上学。伊拉克政府决定到2030年前新建8000所示范学校，并将其列为最紧迫的政治工程和民生工程之一。2021年，中伊签署合作协议，中方将支持伊拉克建设1000所示范学校，其中中国电建承建679所。由于中企承建的这些学校设计现代、功能完备、质量优良，伊拉克民众都亲切地称它们是“中国学校”。

据介绍，中国电建承建伊拉克示范学校中已有591所学校完工，其中365所已移交。参加本次完工仪式的学校中含中国电建承建学校556所，来自巴格达、济加尔、卡尔巴拉、巴士拉、穆萨纳等5个省份的项目业主代表和项目团队等参加了视频仪式。

中国电建中东北非区域总部总经理彭刚对人民网记者表示，本次示范学校的完工仪式体现了伊拉克政府对教育事业的高度重视和对中企履约能力的高度认可。中国电建将秉持共商共建共享原则，全力打造精品工程，为中伊高质量共建“一带一路”作出自身应有贡献。（伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

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