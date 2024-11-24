全体人员合影。主办方供图

人民网雅加达11月24日电 （记者李培松）2024年11月23日，第二届“联通—海丰”杯网球赛在印尼雅加达成功举办。本次赛事吸引了来自中国驻印尼大使馆、中国驻东盟使团等多家驻印尼机构和企业以及印尼本地企业近100名选手参赛，设置了男单、女单、男双、混双及儿童组五个项目。

印尼中国商会总会副主席孙尚斌、印尼中国商会总会信息及通讯分会副会长时文庆和印尼互联网协会会长罗米在致辞中表示，“联通—海丰”杯网球赛不仅是一场竞技比赛，更是中印尼企业合作与交流的重要平台。通过比赛，中资企业与印尼本地企业的同事们在轻松活跃的氛围中增加了了解，加深了情感。同时，比赛也展现了中印尼企业对促进中印尼文化融合的共同努力，进一步加强了双方在商业合作基础上的人文连接。

主办方中国联通印尼公司与海丰印尼公司代表表示，体育是促进友谊与文化交流的桥梁，通过网球这一国际化的运动，将不同文化背景的人员汇聚在一起，为企业间的深度合作提供了新的契机。未来，主办方计划将“联通—海丰”杯打造为一项重要年度赛事，不断丰富活动内容，吸引更多中印尼机构和企业的网球爱好者参与，共同推动中印尼两国企业间的文化交流和长期合作，为双边关系注入更多活力。

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