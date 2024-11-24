开幕式全体人员合影。主办方供图

人民网雅加达11月23日电 （记者李培松）11月22日上午，乌达雅纳大学第四届国际教育文化节开幕式隆重举行。中国驻登巴萨总领馆总领事张志昇，乌达雅纳大学副校长阿迪亚米卡、乌达雅纳大学旅游孔子学院外方院长森德拉、国际学院协调员雅玉，以及印度、日本、澳大利亚等国驻登巴萨总领馆官员和乌达雅纳大学师生约200余人出席。

中国驻登巴萨总领馆和乌达雅纳大学旅游孔子学院联合设置的中国展台挂满了中国结和五星红旗，极富中国特色，吸引了大批参观者。他们有的穿上汉服拍照，有的品尝驴打滚、月饼、芙蓉糕、豆沙糕等中国美食，团扇、折扇、书签、中国结、香囊、零钱包等中国制造的纪念品让他们爱不释手。中国驻登巴萨总领馆工作人员和乌达雅纳大学旅游孔子学院教师在“留学中国”宣介展台为有意留学中国的印尼学生答疑解惑，介绍中国政府奖学金并分发宣传册。众多参观者积极参与抽签作答、限时抢答、快速翻译等活动。不少参观者表示，现在中国的影响力越来越大，因此很想去中国学习。

各国的学生代表还表演了具有鲜明本国文化特色的节目，乌达雅纳大学旅游孔子学院学生表演的中国武术和舞狮节目异常精彩，为开幕式划上了一个完美的句号。

张志昇总领事与中国展台中方人员合影。主办方供图

(责编：贾文婷、吴成良)