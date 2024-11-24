人民网迪拜11月23日电 （记者管克江、任皓宇）阿布扎比西南方向的沙漠腹地，工程车穿梭往来忙着挖土筑基。作为阿联酋巴布油田最北端的项目（简称巴布远北项目），阿布扎比国家石油公司将在这里建造绿色油田核心设施。

巴布油田是阿布扎比最大的陆上油田。此前阿布扎比国家石油公司通过对油田全面升级改造扩建，原油产量从每天42万桶提升到每天45万桶。中国石油工程建设有限公司（CPECC）海湾地区公司作为工程承包商成功完成了该项目。今年以来，阿布扎比国家石油公司决定进一步升级巴布油田，其中的关键设施是在巴布远北项目建设绿色脱气站。项目建成投产后，该脱气站将有效捕获和分离从哈伯善5号天然气处理工厂回收的二氧化碳和硫化氢，重新输送至巴布油田或邻近油区的地下储存。

CPECC第一建设公司承担了项目建设。该公司阿联酋项目经理刘振干介绍，作为碳捕集、利用和存储计划的核心组成部分，项目将利用二氧化碳捕获技术提高石油采收率、减少二氧化碳排放，以实现生产绿色石油的目标。这也是继迪拜950兆瓦光热光伏一体化项目后，CPECC在海外中标的第二个新能源项目。

刘振干（中）和同事们在察看施工进展。人民网记者 任皓宇摄

迪拜950兆瓦光热光伏一体化项目所属马克图姆太阳能公园是世界最大的光热光伏综合性电站项目。今年4月，CPECC第一建设公司承建的相关安装工程已投入商业运行。刘振干表示，CPECC提出了推进创新驱动、绿色低碳、数字智慧、融合共享四个方向的转型发展，他们也将在绿色脱气站项目上“自我加压”：“建一个光伏电站，让绿色脱气站用上新能源电能；再建一套数字孪生系统，让工作人员足不出户，就能远程虚拟巡检现场并进行操作。”虽然现场仍是一片荒土，刘振干铺展地图，望向远处的目光透着坚毅：“中国推动共建绿色‘一带一路’，阿联酋正积极推动能源低碳转型。我们的施工经验和交付能力将为阿方打造绿色油田提供坚实助力。”

CPECC第一建设公司阿联酋项目的培训制造中心车间内，工人正在进行焊接作业。人民网记者 管克江摄

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