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苏丹政府宣布收复中部森纳尔州首府

2024年11月24日10:22 | 来源：新华网
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新华社开罗11月23日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹政府23日宣布收复中部森纳尔州首府辛贾。

苏丹文化和新闻部长兼政府发言人哈立德·阿里·艾萨尔当天发表声明宣布这一消息，并表示苏丹人民和武装部队有信心和能力收复更多失地，使国家恢复安全稳定。

苏丹武装部队在森纳尔州的特别行动指挥官法塔赫·阿利姆·舒布利在社交媒体发文证实，军方已成功进入辛贾。

据目击者说，从22日开始，苏丹武装部队向驻扎在辛贾的苏丹快速支援部队发动猛烈进攻，并于23日上午6时左右突破苏丹快速支援部队分布在该市西部的多个据点，迫使其向东部撤退。目前城内仍有零星战斗，但苏丹武装部队已重新控制辛贾的出入口。

森纳尔州位于苏丹中部，与杰济拉州、加达里夫州和白尼罗河州相邻，连接该国西部与东南部的多条要道途经此地，战略位置重要。今年6月底至7月初，苏丹快速支援部队控制了包括辛贾市在内的森纳尔州大部分地区。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成约2.71万人丧生，超过1180万人流离失所。

(责编：艾雯、贾文婷)

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