人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中外游客“双向奔赴” 中国旅游市场吸引世界目光 | 世界观

2024年11月24日10:03 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网上海11月23日电(记者 王高飞 赵丽)“中国正向国际旅游市场敞开怀抱！”11月22日，由文化和旅游部主办的2024中国国际旅游交易会在国家会展中心(上海)开幕，来自全球的参展商及海外旅行商纷纷表示，中国旅游恢复为全球旅游市场注入强劲动力。

“中国的旅游业正蓬勃发展！”罗马尼亚旅行商克里斯蒂安·丘丘雷亚努(Cristian Ciuciureanu)表示。在接受采访时，他刚得知中国政府宣布进一步扩大免签国家范围，其中就包括罗马尼亚，这一消息令他倍感振奋。

这是克里斯蒂安第三次来到中国，他的足迹遍及中国的大江南北。从霓虹闪耀的国际大都市上海，到小桥流水的江南小城苏州，中国各具特色的城市景观无不令他印象深刻。“我非常享受在中国旅行，”他补充道。

来自南非的参展商查尔·阿尔伯廷(Charl Albertyn)今年是第二次参加中国国际旅游交易会。他表示，尽管南非对于中国游客来说是一个较远的目的地，但随着机票和航班的增加，中国游客赴南非的热情也在不断高涨。

“我们专注于提供非洲野生动物观光的奢华旅游体验，目前正在根据中国游客的需求进行有针对性的优化。我们希望为中国游客提供更优质的服务，”他说。

“我们来到这边还想看一下中国的旅游业是如何操作的。”马来西亚参展商陈俊盛在接受记者采访时表示，他们不仅希望吸引更多中国游客，还期待从中国学习旅游业发展的经验。

为了把握中国旅游市场蕴含的巨大机遇，来自泰国的参展商邱少伟最近正努力学习中文。他介绍道，前来泰国展位咨询度假酒店和旅行社的中国游客络绎不绝，这让他倍感兴奋。“明年是中泰建交50周年，这将为两国的人员往来和合作带来巨大机遇，”他说道。

据悉，本届交易会吸引了来自80多个国家和地区的1000余位国际参展商及近600位海外旅行商参展参会，同时开展600多场线下买卖家专业洽谈。免签国“朋友圈”扩容、便利化水平不断提升……得益于一系列利好政策，中国与有关国家人文交流的纽带正进一步拉紧，中国将写下更多人民相知相亲、文明交流互鉴的精彩故事。

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部