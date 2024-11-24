中新网上海11月23日电(记者 王高飞 赵丽)“中国正向国际旅游市场敞开怀抱！”11月22日，由文化和旅游部主办的2024中国国际旅游交易会在国家会展中心(上海)开幕，来自全球的参展商及海外旅行商纷纷表示，中国旅游恢复为全球旅游市场注入强劲动力。

“中国的旅游业正蓬勃发展！”罗马尼亚旅行商克里斯蒂安·丘丘雷亚努(Cristian Ciuciureanu)表示。在接受采访时，他刚得知中国政府宣布进一步扩大免签国家范围，其中就包括罗马尼亚，这一消息令他倍感振奋。

这是克里斯蒂安第三次来到中国，他的足迹遍及中国的大江南北。从霓虹闪耀的国际大都市上海，到小桥流水的江南小城苏州，中国各具特色的城市景观无不令他印象深刻。“我非常享受在中国旅行，”他补充道。

来自南非的参展商查尔·阿尔伯廷(Charl Albertyn)今年是第二次参加中国国际旅游交易会。他表示，尽管南非对于中国游客来说是一个较远的目的地，但随着机票和航班的增加，中国游客赴南非的热情也在不断高涨。

“我们专注于提供非洲野生动物观光的奢华旅游体验，目前正在根据中国游客的需求进行有针对性的优化。我们希望为中国游客提供更优质的服务，”他说。

“我们来到这边还想看一下中国的旅游业是如何操作的。”马来西亚参展商陈俊盛在接受记者采访时表示，他们不仅希望吸引更多中国游客，还期待从中国学习旅游业发展的经验。

为了把握中国旅游市场蕴含的巨大机遇，来自泰国的参展商邱少伟最近正努力学习中文。他介绍道，前来泰国展位咨询度假酒店和旅行社的中国游客络绎不绝，这让他倍感兴奋。“明年是中泰建交50周年，这将为两国的人员往来和合作带来巨大机遇，”他说道。

据悉，本届交易会吸引了来自80多个国家和地区的1000余位国际参展商及近600位海外旅行商参展参会，同时开展600多场线下买卖家专业洽谈。免签国“朋友圈”扩容、便利化水平不断提升……得益于一系列利好政策，中国与有关国家人文交流的纽带正进一步拉紧，中国将写下更多人民相知相亲、文明交流互鉴的精彩故事。

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