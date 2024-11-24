人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

完善全球治理 实现共同发展

2024年11月24日09:51 | 来源：经济日报
小字号

“站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。”在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议上，习近平主席发表关于“全球治理机构改革”议题重要讲话，为世界共同发展和完善全球治理提出中国方案，凝聚广泛共识，充分展现了中国负责任大国的作为与担当。

二十国集团是国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台，肩负着稳定世界经济、拓展增长空间的重要使命。当前，世界百年变局加速演进，地缘政治冲突、气候变化等挑战交织叠加，单边主义、保护主义等逆全球化浪潮涌动。国际社会期望建立一个更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，以推动世界经济重回稳定复苏轨道。作为汇聚世界和地区大国的多边舞台，二十国集团应与时俱进，展现推动变革的新作为，在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步凝聚国际共识，完善全球治理，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

发展，对任何一个国家来说都是硬道理。在二十国集团框架内，中国始终坚守构建开放型世界经济初心，推动普惠包容的经济全球化。在2016年二十国集团领导人杭州峰会上，中国首次全面阐述全球经济治理观——以平等为基础、以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标。本次峰会上，中国就完善全球经济治理、全球金融治理、全球贸易治理、全球数字治理、全球生态治理提出具体主张，强调建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。这“五个完善”构成一个系统全面的整体，着力破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，回应了国际社会的变革呼声，为构建公正合理的全球治理体系指明了前行方向。而且，全球发展离不开和平稳定的国际环境，二十国集团要支持联合国及其安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力，让世界经济发展拥有良好的安全土壤。

历史和现实一再表明，国际社会面临的挑战只能通过多边方式予以应对。正因如此，中国推动全球治理体系改革的主张日益赢得各国认同。巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里表示，作为二十国集团成员，中国一直致力于推动多边主义和经济全球化，强调所有国家无论大小、发展阶段如何，都应该在全球经济政策制定中拥有发言权，并分享应有利益。塞舌尔前副总统文森特·梅里顿也认为，中国的努力必须得到赞扬和支持，因为这代表了一条通往更公正、更公平世界的道路。

面对共同的挑战、共同的需求、共同的责任，中国将以二十国集团领导人第十九次峰会为契机，携手各方推动全球治理体系改革，为应对时代挑战汇聚共识和力量，为促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长作出更大贡献。 （作者：郭 言 来源：经济日报）

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部