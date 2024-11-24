“站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。”在二十国集团领导人第十九次峰会第二阶段会议上，习近平主席发表关于“全球治理机构改革”议题重要讲话，为世界共同发展和完善全球治理提出中国方案，凝聚广泛共识，充分展现了中国负责任大国的作为与担当。

二十国集团是国际经济合作主要论坛和全球经济治理重要平台，肩负着稳定世界经济、拓展增长空间的重要使命。当前，世界百年变局加速演进，地缘政治冲突、气候变化等挑战交织叠加，单边主义、保护主义等逆全球化浪潮涌动。国际社会期望建立一个更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，以推动世界经济重回稳定复苏轨道。作为汇聚世界和地区大国的多边舞台，二十国集团应与时俱进，展现推动变革的新作为，在经济、金融、贸易、数字、生态环境等领域进一步凝聚国际共识，完善全球治理，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。

发展，对任何一个国家来说都是硬道理。在二十国集团框架内，中国始终坚守构建开放型世界经济初心，推动普惠包容的经济全球化。在2016年二十国集团领导人杭州峰会上，中国首次全面阐述全球经济治理观——以平等为基础、以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标。本次峰会上，中国就完善全球经济治理、全球金融治理、全球贸易治理、全球数字治理、全球生态治理提出具体主张，强调建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。这“五个完善”构成一个系统全面的整体，着力破解阻碍世界经济健康发展的结构性难题，回应了国际社会的变革呼声，为构建公正合理的全球治理体系指明了前行方向。而且，全球发展离不开和平稳定的国际环境，二十国集团要支持联合国及其安理会发挥更大作用，支持一切有利于和平解决危机的努力，让世界经济发展拥有良好的安全土壤。

历史和现实一再表明，国际社会面临的挑战只能通过多边方式予以应对。正因如此，中国推动全球治理体系改革的主张日益赢得各国认同。巴基斯坦伊斯兰堡国际事务理事会主任赛义德·乔杜里表示，作为二十国集团成员，中国一直致力于推动多边主义和经济全球化，强调所有国家无论大小、发展阶段如何，都应该在全球经济政策制定中拥有发言权，并分享应有利益。塞舌尔前副总统文森特·梅里顿也认为，中国的努力必须得到赞扬和支持，因为这代表了一条通往更公正、更公平世界的道路。

面对共同的挑战、共同的需求、共同的责任，中国将以二十国集团领导人第十九次峰会为契机，携手各方推动全球治理体系改革，为应对时代挑战汇聚共识和力量，为促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长作出更大贡献。 （作者：郭 言 来源：经济日报）

(责编：艾雯、贾文婷)