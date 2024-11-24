新华社悉尼11月23日电（记者齐紫剑 梁有昶）世界旅游及旅行理事会总裁兼首席执行官朱莉娅·辛普森日前在澳大利亚珀斯接受新华社记者采访时说，目前全球商务旅行已重回正轨，且复苏速度比预期要快得多，预计中国等国家的商旅行业业绩将持续走高。

10月3日，中国游客在泰国曼谷大皇宫游览。新华社发（拉亨摄）

辛普森日前在该机构举行的全球性行业会议期间告诉新华社记者，虽然虚拟会议等在线交流对实现新冠疫情期间的商务沟通发挥了关键作用，让人员和企业保持联系，但面对面交流效果更好。

世界旅游及旅行理事会《2024年经济影响趋势报告》预计，2024年全球商务旅行市场规模将超过2019年水平，达到创纪录的1.5万亿美元。报告显示，作为全球第二大商务旅行市场，在中国的商务旅行支出预计将比2019年增长13.1%，达到近2110亿美元。

辛普森说，中国国内旅游市场非常强劲，同时越来越多中国人出国旅游，中国旅客国际旅行支出约占全球旅行支出的15%。辛普森特别提到，中国游客有鲜明特点，如热爱大自然、对未知充满兴趣，在各国旅游业界受到普遍欢迎。

据统计，2023年，旅游业对全球国内生产总值的贡献约为9.9万亿美元，几乎达到疫情前水平。

世界旅游及旅行理事会致力于增进人们对旅游业及旅行的了解，总部位于伦敦，成员包括全球约100家主要旅游企业的高管。

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