中新社圣保罗11月22日电 题：巴西歌唱家玛丽莉亚：中国音乐一直让我着迷

中新社记者 林春茵

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……这首歌对家园和大自然的描绘令人向往，传递了我们共同追求的和谐。中国音乐一直让我着迷，也许正是这个原因。”近日，巴西知名女高音歌唱家玛丽莉亚·瓦尔加斯(Marília Vargas)接受中新社记者专访，回顾她在巴中两国元首会谈前的欢迎仪式上演唱著名中文歌曲《我的祖国》经历时如是说。

玛丽莉亚说，完成这次演唱的最大难关在于找到乐谱，幸而她的好友、巴西指挥家保罗·加尔旺通过录音转写出乐谱。玛丽莉亚仅略懂中文，她通过拼音记词，再请中国友人纠正发音。

“对于咬字的清晰度，我‘唱得’比‘说得’好听。”她笑道，这首歌饱含中国人民情感，读懂歌词很重要；从声乐角度来说，最后部分持续的高音也相当考验唱功，“这首歌非常适合我的嗓音，我如鱼得水。”

玛丽莉亚的“中文歌库”颇有珍宝。担任高校音乐教授之余，她和几位喜欢“丝竹”的巴西同好组建了“高山流水”中国民乐乐队，经常为民众演出，还结集出版《中国风景》CD。

中阮、古筝、竹笛、扬琴和二胡奏乐，玛丽莉亚歌唱，这是一张首次由巴西人全班演奏、演唱的中国民乐和民歌CD；有《苏武牧羊》《高山流水》等古曲，也有《葬花吟》的重新演绎，还有王洛宾的名曲《在那遥远的地方》，甚至包括闽南语民歌《望春风》。

“这里有两条脉络，一条是历史，向巴西介绍中国民乐从古到今的流风余韵；一条是地域，从大西北到台湾，介绍中国民歌。”玛丽莉亚说，这是艺术、民俗和文化里的“中国风景”。

最令玛丽莉亚动情的是中国音乐家王立平的作品《葬花吟》，这是她访问中国时的“偶得”。“有一次，我在一部电视剧中听到一首歌曲，找了很多年都没找到。”她回忆说，“后来，在一次北京之旅中，买了一张女高音歌唱家吴碧霞的唱片，才发现那首歌原来在里面”。

念兹在兹，重逢突如其来。“乍然听到时，我哭了很久。”玛丽莉亚说，再细细斟酌曲中意，更是非常感动，“这堪称艺术瑰宝，音乐以极其丰富而强烈的方式传达了文字的情感”。

中国文化润泽着玛丽莉亚的艺术人生。她收藏旗袍，书房里挂满刺绣、京剧脸谱，对武夷岩茶、云南普洱、宁德白牡丹及台湾乌龙茶如数家珍。她还多次到中国参访、表演和教学。

2013年，巴西举办“中国文化月”，中国举办“巴西文化月”，以文化交流深化双方传统友谊。玛丽莉亚受邀赴华举行演唱会，从波萨诺瓦、桑巴到朔罗(Choro)，以各种类型的巴西音乐演绎“巴西声音的根与节奏”。

次年，玛丽莉亚受邀前往重庆师范大学担任为期五周的访问学者。她用日记记录了“爆笑重庆”：学生们课堂上羞于与她肢体接触感受腹式呼吸，课后却和她“胳膊挽着胳膊，一起去食堂”；20多位师生指正她中文发音，“他们同时说话”；重庆魔幻复杂的交通，让她迷了路。

“我的中国学生态度很坦诚，怎么教就怎么做，毫不忌讳显露自己的缺点和优点。”玛丽莉亚说，“这种精神令我十分钦佩。”

今年，47岁的玛丽莉亚的舞台生涯恰好35年。她期许两国在文教合作、保护地球和气候环保领域加强合作，“大河两岸，稻花飘香，是我们共同的理想家园”。(完)

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