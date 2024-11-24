11月22日，在希腊雅典举行的第二届中希国际戏剧节上，广州杂技团演员表演杂技。第二届中希国际戏剧节22日晚在位于雅典北郊的圣诞剧场开幕。新华社发（塔基斯·利昂蒂迪斯摄）

新华社雅典11月23日电（记者陈刚）第二届中希国际戏剧节22日晚在位于雅典北郊的圣诞剧场开幕。上千名希腊观众被广州杂技团带来的精彩演出打动，笑声、掌声、惊叹声不断。

广州杂技团当晚上演十多个具有创新风格的现代杂技节目，将武术、体操、舞蹈、戏剧等元素融入杂技表演。如在《滚环-酒中侠》的节目中，表演者将中国传统武术醉拳与杂技中的滚环表演融合在一起，《化·蝶》则是将戏剧舞蹈与空竹表演结合在一起，肩上芭蕾《天鹅》更是将西方古典芭蕾和中国传统杂技的创造性结合在一起，充分展现了舞蹈和杂技的力与美。

希腊文化部当代艺术管理局局长乔治·卡卡瓦斯在开幕式致辞中表示，尽管两国相隔千山万水，但共同的人文精神和对古老文明的敬仰之情使两国人民的心紧紧相连。

希腊-中国友好协会主席扬尼斯·迪奥法诺普洛斯表示，很高兴能在雅典再次欣赏到精彩的中国杂技，他相信希中文化交流将增进两国友谊。

“我觉得非常荣幸、非常开心能够欣赏到这么精彩的演出，感谢中国演员给我和我的家人、孩子们带来的艺术享受和快乐。”雅典市民莱夫泰里斯在演出散场时告诉记者。

广州杂技团团长吴正丹在接受新华社记者采访时说，这是广州杂技团首次将创新杂技表演带到希腊。过去20多年，广州杂技团努力尝试借鉴中外杂技及其他艺术品种的经验做法，不断丰富和创新现代杂技的表达方式，赢得了海内外观众的喜爱。

首届中希国际戏剧节2023年12月在希腊雅典举办。

11月22日，在希腊雅典举行的第二届中希国际戏剧节上，广州杂技团演员在表演结束后谢幕。新华社发（塔基斯·利昂蒂迪斯摄）

11月22日，在希腊雅典举行的第二届中希国际戏剧节上，广州杂技团演员表演杂技《滚环-酒中侠》。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

11月22日，在希腊雅典举行的第二届中希国际戏剧节上，广州杂技团演员表演杂技《球技-金色畅想》。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

11月22日，在希腊雅典举行的第二届中希国际戏剧节上，广州杂技团演员表演杂技《男子对手-力量》。新华社发（马里奥斯·罗洛斯摄）

11月22日，在希腊雅典举行的第二届中希国际戏剧节上，观众与广州杂技团演员合影。新华社发（塔基斯·利昂蒂迪斯摄）

(责编：艾雯、贾文婷)