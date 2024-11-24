新华社北京11月23日电 题：民间交流是未来中美关系健康发展的重要基础——中美民众共同探讨两国民间交往之道

新华社记者袁睿、白鑫雨

11月20日至23日，“中美民众对话2024”系列活动在北京举行。本次对话以“探寻前行之路”为主题，吸引了来自两国学术、商业、社会和文化等各界人士参与。与会嘉宾认为，民间交流不仅是加深两国人民理解的桥梁，更是未来中美关系健康发展的重要基础。

清华大学战略与安全研究中心主任达巍在活动中表示，中美两国人民有许多共同观念和共同利益，同时也存在不少显著差异，民间交流显得尤为重要。民间交流不仅能增进彼此的理解，更有助于建立长久的信任与友谊，为两国关系稳定发展提供支撑。

“民间交流是美中关系的基础。”美中关系全国委员会会长欧伦斯回顾了上世纪70年代两国“乒乓外交”的传奇故事，表示两国乒乓球队的互访不仅减少了彼此认知的隔阂，更拉开了两国关系正常化的序幕。今天的世界比过去更复杂，民间互动的意义愈发重要。美中需要共同探索新的交流方式，延续和深化两国民间的传统友谊。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。活动现场，加深青年间的交流是中外嘉宾共同关注的话题。

上海纽约大学常务副校长杰弗里·雷蒙在对话中表达了对两国高等教育合作的关心。他表示，大学生正处于世界观形成的关键时期，跨文化交流不仅可以开阔他们的视野，还能让他们结识来自不同文化背景的朋友，将对他们的人生产生深远影响。他鼓励两国青年互访留学，期待两国克服困难，持续推进教育交流合作。

雷蒙对中国去年提出的“未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”给予高度评价。他说：“这样的文化体验项目不仅有助于点燃美国青少年了解中国的热情，更为他们未来深入中国学习和生活，促进两国青年之间的交流与互动奠定基础。”

“我希望更多美国艺术家和学者能来中国了解这里的传统艺术。”美国北卡罗来纳大学表演艺术中心行政艺术总监方美昂表示，美中两国的艺术各具特色，她期待两国青年在学习中加深对彼此文化的理解，让艺术成为拉近两国距离的桥梁。

香港大学政治与公共行政学系教授、当代中国与世界研究中心主任李成强调青年在推动中美关系中的重要作用。他表示，统计显示，过去十几年，20至30岁的美国年轻人普遍对中国态度相对友好。今天，中国年轻人在看待美国时也更加自信。这些特点使得年轻一代有望成为未来促进双边关系发展的关键力量。

此次活动由清华大学战略与安全研究中心与美中关系全国委员会联合举办。活动期间，开展了13场专题对谈，主题涵盖“旅游与生态”“人工智能”“餐饮业”“体育”“高等教育”等多个领域。活动现场，“小球转动大球”等中美友好交往的佳话屡屡被提及。

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