新华社北京11月23日电 题：为推动构建公正的世界和可持续的星球贡献力量——国际社会高度评价习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会

新华社记者柳丝 邱夏

国家主席习近平日前在巴西里约热内卢出席二十国集团领导人第十九次峰会，并与多国领导人举行双边会见。峰会期间，习近平主席为促进世界共同发展和完善全球治理阐述中国主张、贡献中国方案，用中国智慧点亮全球治理的“拉美时刻”，同各方一道倡导构建公正的世界和可持续的星球，推动二十国集团作为国际经济合作重要平台继续发挥更大作用，共同达成《二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言》，成果丰硕，获得国际社会高度评价。

中国脱贫提供“杰出范例”

消除贫困、保障民生，是当今世界面临的最大全球性挑战之一。此次里约峰会把“消除饥饿贫困”作为首要议题。

峰会上，习近平主席宣布，中方决定加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”。这一联盟被纳入峰会宣言，其目标是在全球范围内减少饥饿和贫困，重振全球可持续发展伙伴关系。这与中方一直以来倡导的理念高度契合。

11月16日，在巴西里约热内卢，一名女子经过二十国集团领导人峰会标识。新华社记者 王天聪 摄

巴西劳工党主席格莱茜·赫夫曼说，习近平主席的声音铿锵有力，各国有目共睹。中国与巴西两国共同致力于采取坚定行动，推动世界消除贫困，减少不平等，实现包容性发展。

中国的主张根植于中国脱贫攻坚的奋斗历程和成功经验。峰会上，习近平主席结合亲身经历，生动讲述中国脱贫故事，指出“中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义”。

埃及阿拉伯科学技术与海运学院经济学教授卡里姆·乌姆达对此深有感触。他说，在“消除饥饿贫困”方面，中国为世界提供了杰出范例。中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，人民生活水平不断提升，同时中国秉持开放精神，积极同发展中国家分享经验，尽己所能助力其他国家摆脱贫困，取得实实在在的成果。

叙利亚政治分析人士乌萨马·达努拉说，从减贫到粮食安全，从基础设施建设到技术交流，中国与全球南方国家近年来在诸多领域的合作呈现日益活跃的趋势。“如今，中国在交通运输、通信技术、可再生能源应用等方面已走在世界前列。中国式现代化建设取得了巨大成就，增强了发展中国家对探索符合自身实际发展道路的信心。”

巴西利亚大学国际关系名誉教授阿热米罗·普罗科皮奥非常赞同习近平主席提出的“营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境”和“支持发展中国家更好融入数字化、智能化、绿色化发展潮流”等主张。他说：“这些倡议和举措有利于缩小南北差距，将帮助发展中国家走向更稳定、更美好的未来。”

八项行动“令人振奋”

“发展”是此次峰会上的高频词。“各国应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展”“要把发展置于国际经贸议程中心地位”“推动全球南方国家团结自强和共同发展”……无论是出席峰会还是双边会见，习近平主席多次强调发展的目标与意义，深刻阐释推动全球共同发展的中国主张和行动方案。

多国人士关注到习近平主席在峰会上宣布的中国支持全球发展的八项行动，包括同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，扩大对最不发达国家单边开放等，认为这些重要举措顺应全球南方国家呼声，彰显中国的大国担当，为建设一个共同发展的公正世界注入了强大的信心与力量。

科威特《新闻报》国际部主任沙尔贝勒·巴拉卡特说，中国立足自身实践经验，深切理解其他发展中国家的迫切需求，为广大发展中国家实现更好发展提供了有力支持。“中国是推动全球共同发展的积极力量。”

这是11月16日在巴西里约热内卢市政府行政中心外拍摄的二十国集团领导人峰会标识。新华社记者 王天聪 摄

近年来，着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，习近平主席提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大倡议，得到各国广泛赞许。此次峰会上，中国再次对支持全球发展作出承诺：在新设立7000亿元人民币融资窗口、丝路基金新增资金800亿元人民币基础上，进一步建设立体互联互通网络；在已经开展1100多个发展项目基础上，建设好全球南方研究中心，继续用好200亿美元资金窗口支持发展中国家；为未来3年同非洲携手推进现代化的十大伙伴行动提供3600亿元人民币额度的资金支持……

印尼-中国伙伴关系研究中心主任韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂表示，习近平主席宣布支持全球发展的八项行动“令人振奋”。中国长期以来积极帮助发展中国家实现可持续发展，通过共建“一带一路”等推动发展中国家的基础设施建设，创造就业机会，促进全球贸易繁荣。此外，中国在技术共享和绿色项目资金支持等方面展现出领导力，为全球可持续发展目标的实现提供了强劲动力。

叙利亚政治分析人士马希尔·伊赫桑说，中国在可持续发展、全球南方合作等方面提出许多富有前瞻性的倡议，并以实际行动为全球绿色发展作出了重要贡献。展望未来，全球南方国家可以借鉴中国在绿色发展和基础设施互联互通方面的经验，通过技术共享和协同合作，共同实现可持续发展的目标。

五大理念主张明确正确方向

二十国集团领导人峰会已经走过16年历程。16年来，二十国集团携手应对国际金融危机，推动全球经济、金融、贸易等领域合作，共同应对气候变化，抗击新冠疫情，领航技术变革。当前，世界百年变局加速演进，全球南方卓然壮大，但全球治理体系明显滞后于国际力量对比新变化，南北差距、数字鸿沟等问题未得到有效解决，完善全球治理的紧迫性更加凸显。

此次峰会上，习近平主席全面系统阐释中国的全球治理观，从历史长周期和全人类共同发展繁荣的高度，为全球治理把脉开方，从经济、金融、贸易、数字、生态等五个方面提出完善全球治理的理念主张，呼吁建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。

11月16日，在巴西里约热内卢，人们骑车经过二十国集团领导人峰会举办地附近的峰会标识。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

多国人士表示，中国的方案既有理念指引，又有务实路径，回应了全球南方求平等、促变革的强烈意愿，明确了完善全球治理的正确方向，将对有效应对全球性挑战产生重要和深远影响，将为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展注入更大力量。

巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图说，习近平主席提出的主张立足全球治理多个重点领域，倡导在完善全球金融治理中增加发展中国家话语权和代表性，体现出中国在动荡不安的世界中以包容性解决方案应对共同挑战的方针。

“习近平主席多次出席二十国集团领导人峰会，提出平等、开放、合作、共享的全球经济治理观等重要主张。此次习近平主席再次呼吁完善全球经济治理，体现出中国致力于以平等协商、互利共赢精神引领国际合作。”德国席勒研究所高级研究员斯特凡·奥森科普说。

“站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。”此次峰会上，习近平主席为二十国集团未来发展指明前进方向，引发尼日利亚阿布贾大学当代中非关系研究中心主任谢里夫·加利的赞叹。

“全球治理需要发达国家，更需要充分体现发展中国家的代表性与声音。”加利说，在二十国集团框架下，习近平主席与其他发展中国家领导人共同发声，表达全球南方国家的诉求，推动二十国集团进一步发展完善，这是世界发展的潮流，历史进步的方向。

(责编：艾雯、贾文婷)