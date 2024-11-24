人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

赵乐际对葡萄牙进行正式友好访问

2024年11月24日09:17 | 来源：新华网
小字号

新华社里斯本11月23日电（记者孙奕 乔本孝）应葡萄牙议长阿吉亚尔-布兰科邀请，全国人大常委会委员长赵乐际11月21日至23日对葡萄牙进行正式友好访问，在里斯本分别会见葡萄牙总统德索萨、总理蒙特内格罗，同议长阿吉亚尔-布兰科举行会谈。

11月21日至23日，应葡萄牙议长阿吉亚尔-布兰科邀请，全国人大常委会委员长赵乐际对葡萄牙进行正式友好访问。这是当地时间11月21日，赵乐际在里斯本会见葡萄牙总统德索萨。新华社记者 刘卫兵 摄

11月21日至23日，应葡萄牙议长阿吉亚尔-布兰科邀请，全国人大常委会委员长赵乐际对葡萄牙进行正式友好访问。这是当地时间11月21日，赵乐际在里斯本会见葡萄牙总统德索萨。新华社记者 刘卫兵 摄

会见德索萨时，赵乐际首先转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。赵乐际表示，近年来，在两国元首战略引领下，双方共建“一带一路”合作稳步推进，人文交流丰富多彩，中葡全面战略伙伴关系不断走深走实。中方感谢葡方长期坚持一个中国原则，愿同葡方相互尊重、平等相待，做互尊互信的好朋友、共谋发展的好伙伴、文明互鉴的好知己，在开放发展方面相互学习借鉴，实现共同繁荣进步。希望葡方继续在欧盟内部发挥积极作用，为促进中欧关系发展注入更多正能量。

德索萨请赵乐际转达对习近平主席的诚挚问候。他表示，葡中是相知相亲的好朋友。今年是两国建交45周年，也是澳门回归中国25周年。葡方愿同中方密切高层交往，深化友好交流，在贸易、新能源、蓝色经济、数字经济等领域加强合作。葡萄牙坚持多边主义，支持维护联合国作用和国际法权威。欧中加强对话十分重要，葡方愿为此发挥积极作用。

会见蒙特内格罗时，赵乐际表示，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中葡关系，愿同葡方共同努力，坚定支持彼此核心利益和重大关切，巩固政治互信；打造人工智能、清洁能源等新的合作增长点，鼓励两国企业扩大投资和合作；密切科技创新、人才培养等领域和地方交流，深化更加丰富的人文合作；继续在联合国等框架内加强协作，就自由贸易、全球安全、气候变化等国际问题加强沟通，促进更加紧密的多边协作，推动中欧关系健康稳定发展。

蒙特内格罗表示，葡方一贯坚持一个中国原则，高度评价在澳门实施的“一国两制”方针。中国是葡萄牙的重要经济伙伴，葡方重视吸引中国企业投资，希望同中方开展科技、海洋经济、文化、体育等领域交流合作。葡方支持欧中关系平稳发展，愿同中方在双边和多边框架内加强应对气候变化等合作。

同阿吉亚尔-布兰科会谈时，赵乐际表示，中国全国人大愿同葡议会一道，落实好两国领导人重要共识，深化立法机构高层、专门委员会、人大代表和议员以及地方立法机构之间友好交往，加强立法、监督等经验交流，为促进双边各领域合作提供法律保障，助力营造更加公平、公正、非歧视的营商环境。希望葡籍议员在欧洲议会中继续支持中欧友好合作。澳门回归中国25年来，“一国两制”实践取得举世瞩目的成就。中国中央政府将继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的方针，支持澳门更好融入国家发展大局。中方愿同葡方进一步夯实以澳门为平台的多领域合作，取得更多合作成果。

阿吉亚尔-布兰科表示，葡中坚持相互尊重、开放共赢，各领域合作取得积极成果。面对复杂的国际局势，葡方希望同中方加强沟通协作，共同维护联合国宪章和多边主义。葡议会愿同中国全国人大一道，支持和推动葡中密切各层级交往，为促进务实合作、增进人民友谊作出立法机构的贡献。

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部