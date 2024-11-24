新华社里斯本11月23日电（记者孙奕 乔本孝）应葡萄牙议长阿吉亚尔-布兰科邀请，全国人大常委会委员长赵乐际11月21日至23日对葡萄牙进行正式友好访问，在里斯本分别会见葡萄牙总统德索萨、总理蒙特内格罗，同议长阿吉亚尔-布兰科举行会谈。

11月21日至23日，应葡萄牙议长阿吉亚尔-布兰科邀请，全国人大常委会委员长赵乐际对葡萄牙进行正式友好访问。这是当地时间11月21日，赵乐际在里斯本会见葡萄牙总统德索萨。新华社记者 刘卫兵 摄

会见德索萨时，赵乐际首先转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。赵乐际表示，近年来，在两国元首战略引领下，双方共建“一带一路”合作稳步推进，人文交流丰富多彩，中葡全面战略伙伴关系不断走深走实。中方感谢葡方长期坚持一个中国原则，愿同葡方相互尊重、平等相待，做互尊互信的好朋友、共谋发展的好伙伴、文明互鉴的好知己，在开放发展方面相互学习借鉴，实现共同繁荣进步。希望葡方继续在欧盟内部发挥积极作用，为促进中欧关系发展注入更多正能量。

德索萨请赵乐际转达对习近平主席的诚挚问候。他表示，葡中是相知相亲的好朋友。今年是两国建交45周年，也是澳门回归中国25周年。葡方愿同中方密切高层交往，深化友好交流，在贸易、新能源、蓝色经济、数字经济等领域加强合作。葡萄牙坚持多边主义，支持维护联合国作用和国际法权威。欧中加强对话十分重要，葡方愿为此发挥积极作用。

会见蒙特内格罗时，赵乐际表示，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中葡关系，愿同葡方共同努力，坚定支持彼此核心利益和重大关切，巩固政治互信；打造人工智能、清洁能源等新的合作增长点，鼓励两国企业扩大投资和合作；密切科技创新、人才培养等领域和地方交流，深化更加丰富的人文合作；继续在联合国等框架内加强协作，就自由贸易、全球安全、气候变化等国际问题加强沟通，促进更加紧密的多边协作，推动中欧关系健康稳定发展。

蒙特内格罗表示，葡方一贯坚持一个中国原则，高度评价在澳门实施的“一国两制”方针。中国是葡萄牙的重要经济伙伴，葡方重视吸引中国企业投资，希望同中方开展科技、海洋经济、文化、体育等领域交流合作。葡方支持欧中关系平稳发展，愿同中方在双边和多边框架内加强应对气候变化等合作。

同阿吉亚尔-布兰科会谈时，赵乐际表示，中国全国人大愿同葡议会一道，落实好两国领导人重要共识，深化立法机构高层、专门委员会、人大代表和议员以及地方立法机构之间友好交往，加强立法、监督等经验交流，为促进双边各领域合作提供法律保障，助力营造更加公平、公正、非歧视的营商环境。希望葡籍议员在欧洲议会中继续支持中欧友好合作。澳门回归中国25年来，“一国两制”实践取得举世瞩目的成就。中国中央政府将继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“澳人治澳”、高度自治的方针，支持澳门更好融入国家发展大局。中方愿同葡方进一步夯实以澳门为平台的多领域合作，取得更多合作成果。

阿吉亚尔-布兰科表示，葡中坚持相互尊重、开放共赢，各领域合作取得积极成果。面对复杂的国际局势，葡方希望同中方加强沟通协作，共同维护联合国宪章和多边主义。葡议会愿同中国全国人大一道，支持和推动葡中密切各层级交往，为促进务实合作、增进人民友谊作出立法机构的贡献。

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