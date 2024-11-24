充满生机和希望的南半球初夏时节，见证了中国特色大国外交新的历史性时刻。11月13日至23日，习近平主席应邀赴秘鲁出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问，赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。在人类历史的十字路口，习近平主席的拉美之行发出坚定维护多边主义的明确信息，用中国智慧点亮全球治理的“拉美时刻”，为携手建设更加美好的世界汇聚磅礴力量。

洞察世界经济发展规律，以坚持开放发展回答世界之问。早在2017年1月，面对逆全球化思潮抬头，习近平主席就在达沃斯世界经济论坛年会上振聋发聩地指出，“搞保护主义如同把自己关进黑屋子”，“让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的”，为迷茫中的世界指明了方向。如今，世界再次处于关键历史节点，国际社会又一次把目光投向中国，期待习近平主席再次拨云破雾，提出中国方案。

经济全球化的发展大势从未改变，越是困难时刻，越要坚定信心。习近平主席深刻指出，经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是浩浩荡荡的历史潮流，虽然遭遇过逆风和回头浪，但其发展大势从未改变，提出坚持创新驱动、与时俱进、以人为本，推动普惠包容的经济全球化，更好惠及不同国家、不同群体。着眼于推动构建亚太命运共同体，努力开创亚太发展新时代，习近平主席呼吁亚太经济体始终坚持真正的多边主义，构建开放融通的亚太合作格局、培育绿色创新的亚太增长动能、树牢普惠包容的亚太发展理念，引领亚太开放合作启新程。2026年中方将第三次担任亚太经合组织东道主，充分彰显历史主动和责任担当。智利总统博里奇表示，期待在亚太经合组织等多边框架内同中方密切沟通，共同反对保护主义，维护全球自由贸易和产供链安全畅通。

“国际社会面临的挑战只能通过多边方式予以应对。”《二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言》如是指出。习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会并发表重要讲话，全面系统阐释中国的全球治理观，从历史长周期和全人类共同发展繁荣的高度，为全球治理把脉开方，并从经济、金融、贸易、数字、生态等五个方面提出完善全球治理的理念主张，呼吁建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济，为完善全球治理指明了方向。外国领导人表示，高度赞赏习近平主席就全球治理阐述的精辟主张，愿同中方加强沟通协作。

发展是人类社会的永恒主题，更是破解当前全球性问题的“金钥匙”。习近平主席始终高度重视发展问题，强调应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，建设一个共同发展的公正世界，宣布中国支持全球发展的八项行动，包括加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，扩大对最不发达国家单边开放等，展现了宏阔的全球视野，顺应了世界经济和科技的发展趋势，为推动全球可持续发展注入新动力。国际舆论认为中国的方案既有理念指引，又有务实路径，将对有效应对全球性挑战产生重要和深远影响。

中国始终是全球南方的一员，是支持各国共同发展的行动派、实干家。习近平主席结合亲身经历，生动讲述中国脱贫故事，指出本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义，极大增强了发展中国家的信心和底气。“习近平主席教会我们如何摆脱极端贫困、成为一个强大的国家，是我们学习的榜样。”秘鲁总统博鲁阿尔特表示，“我们从中国身上学习到，没有什么是不可能的。”

世界百年未有之大变局加速演进，单边主义和保护主义上升。关键时刻，各方更需要不畏浮云遮望眼，展现智慧和担当，推动历史进步。在习近平外交思想的正确指引下，中国高举人类命运共同体旗帜，在国际风云变幻中从容自信、占据主动，在世界大变局中乘风破浪、勇毅前行，不断为维护世界和平、稳定和发展作出新贡献，坚定推动人类迈向更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月24日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)