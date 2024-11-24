本报记者 张志文 屈 佩

应巴西总统卢拉邀请，国家主席习近平近日对巴西进行国事访问。访问期间，习近平主席同卢拉总统共同宣布，将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，同时将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。接受本报记者采访的巴西各界人士表示，习近平主席此访成果丰硕、意义深远，成为巴中关系史上的重要里程碑。作为两大发展中大国，巴中两国携手共进、团结合作，必将谱写全球南方团结自强、共同繁荣故事的精彩篇章，为世界和平稳定作出更大贡献。

“为两国全面深化各领域务实合作指明方向”

习近平主席指出，中国和巴西是东西半球两大发展中国家。回首过去50年，中巴关系跨越山海，探索出发展中大国相互尊重、互利友好、合作共赢的正确相处之道。

巴西—中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加表示：“习近平主席此访推动两国关系进一步发展，为两国全面深化各领域务实合作指明方向。”他认为，巴中两国虽然地理距离遥远，但两国人民的心贴得很近；尽管语言文化不同，但两国人民对美好生活的向往是一致的。

巴西是首个同中国建立战略伙伴关系的国家，也是首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家，两国关系始终走在中国同发展中国家关系的前列。近年来，中巴人文领域交流合作持续深化，音乐、舞蹈、美食、体育等成为促进两国民心相通的新桥梁，持续加深两国人民相互了解和友好感情。

“习近平主席此访极大地激发了两国在人文交流等领域的合作潜力。”巴西文化部部长玛格丽特·梅内塞斯表示，“两国人民对彼此文化的热情日益高涨。”

今年8月，里约热内卢依帕内玛海边的“G20之家”剧场内，一串串红灯笼高高挂起，庆祝中巴建交50周年文艺演出活动在此举行，一曲《我爱你，中国》引得现场掌声连连；万里之遥的北京中国国家图书馆音乐厅内，来自巴西里约热内卢的马累青少年交响乐团为观众带来了一场融合巴中两国文化特色的艺术盛宴；11月18日，来自中国贵州的“村超”足球队的小将，与巴西当地青少年足球运动员在里约热内卢进行了一场友谊赛，尽管双方语言不同，但足球运动将他们联系在一起……

当前，中巴关系正处于历史最好时期。在两国元首的战略引领下，中巴日益成为命运与共的可靠朋友、共促和平的积极力量。巴西中国商贸文化发展合作协会会长马里奥·埃斯特雷拉表示：“习近平主席此次访问为两国关系长远发展注入动力。巴中命运共同体建设承载了我们对实现共同发展的期待，我们将为此不懈努力。”

“习近平主席的访问对于深化两国关系具有历史性意义。”巴西里约热内卢州议会副议长、巴中议员阵线主席蒂娅·茹表示，巴中是全球南方两大重要经济体，期待两国为构建人类命运共同体作出更多贡献。

“对于巴西加快发展和全球南方国家实现自强具有重要现实意义”

习近平主席指出，当前，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，双方应该牢牢把握时代机遇，持续推进共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，不断提升两国互利合作的战略性、全面性、开创性，打造更多顺应时代潮流、持久惠民的示范性项目，促进各自国家和地区共同发展。

“共建‘一带一路’倡议同巴西发展战略对接，不仅将进一步深化两国传统友好，也为巴中经贸合作带来巨大机遇。”巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，巴西商业界高度关注习近平主席此访，共建“一带一路”倡议具有重要影响力，“巴中两国加强战略对接，对于巴西加快发展和全球南方国家实现自强具有重要现实意义”。

中国连续15年成为巴西第一大贸易伙伴，是巴西主要外资来源国之一；过去3年，中国自巴西年进口额均超过千亿美元……近年来，中巴双边贸易结构日益优化，合作水平持续提升，共同利益不断扩大，农业、基础设施、能源资源、绿色发展、科技创新、金融等领域互利合作亮点纷呈、卓有成效，有力促进了各自经济社会发展。

在巴西北部城市马瑙斯，TCL电视机工厂生产车间的智能化生产线上，工人们正有条不紊地进行作业。工厂工程主管亚当·门德斯告诉记者，工厂不仅给巴西市场提供了优质的产品，还引入了先进的技术，带动了相关产业发展，创造了大量就业岗位。“巴中经贸往来为巴西人民带来实实在在的好处，期待两国未来继续拓展合作空间。”门德斯说。

作为近年来巴西最大的基础设施建设项目，国家电网巴西控股公司巴西东北特高压项目不断推进，投入运营后将有力支撑巴西经济社会绿色低碳发展；中国广核集团的180兆瓦风电项目投运以来，为43万户家庭提供了电能，每年减少65万吨二氧化碳气体排放，为巴西清洁能源发展注入强劲动力；中粮国际在巴西运营约18万公顷的甘蔗种植园和4座糖厂，依托物联网、无人机、卫星遥感等技术，实现对甘蔗种植到加工运输全流程的智能管控，加快当地农业现代化步伐……中巴两国加强战略对接正结出累累硕果，助力各自现代化建设跑出加速度。

巴西弗鲁米嫩塞联邦大学副教授、瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略表示，工业化和现代化是巴西发展战略的重要组成部分，“在实现这个目标的过程中，共建‘一带一路’倡议将提供更大的支持与机遇”。

“为世界和平和发展事业作出新的贡献”

习近平主席指出，中方愿同巴方一道，以人类前途为怀、以人民福祉为念，不断丰富新时代中巴关系内涵，做相互成就的“黄金搭档”，朝着构建人类命运共同体、构建更公正世界和更可持续星球的目标不断迈进，为人类和平和进步事业作出更大贡献。

二十国集团领导人第十九次峰会开始前，习近平主席同与会领导人共同出席巴方发起的“抗击饥饿与贫困全球联盟”启动仪式，并在会上宣布中国支持全球发展的八项行动。“中国经验的分享对巴西乃至世界减贫实践有重要的借鉴意义。”巴西卢拉学会会长玛利亚·达席尔瓦期待两国共同努力，为消除饥饿、贫困贡献智慧与力量，创造一个更加公平、和谐的世界，“这不仅是我们共同的目标，也是全人类的目标。”

“巴西与中国加强在金砖国家、二十国集团等多边机制内的沟通协调，携手推动构建公正合理的全球治理体系，将维护发展中国家共同利益，助力解决全球重大问题。”巴西外交部长毛罗·维埃拉表示。

“巴中两国在许多全球性问题上有着相似立场，携手捍卫真正的多边主义，致力于推动可持续发展以及消除不平等，是两国推动建设更加美好世界的共同责任。”巴西《商业观察报》社长马科斯·德奥利维拉表示，习近平主席此访进一步释放巴中团结合作的重要信号，不仅开启了两国关系新的“黄金时代”，也为合力应对关乎人类前途命运的全球性挑战作出了积极贡献。

10年前，习近平主席在巴西利亚同拉美和加勒比国家领导人共同宣布成立中拉论坛，推动中拉关系进入了平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。巴西中国创新经济研究院主席克劳迪娅·亚努齐表示：“近年来，包括巴西在内的拉美国家与中国的关系不断加强，相信未来双方将在拉中论坛和共建‘一带一路’倡议等平台上继续深化合作，加强互联互通等各领域务实合作，为世界和平和发展事业作出新的贡献。”

（本报里约热内卢11月23日电 记者时元皓、陈海琪、宋亦然参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月24日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)