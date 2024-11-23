跨越山海的友谊、团结、合作、开拓之旅

中共中央政治局委员、外交部长王毅谈习近平主席出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十九次峰会并对秘鲁、巴西进行国事访问

新华社北京11月23日电 2024年11月13日至23日，国家主席习近平应邀赴秘鲁出席亚太经合组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问，赴巴西出席二十国集团（G20）领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。行程结束之际，中共中央政治局委员、外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，南半球初夏时节，习近平主席飞越万水千山，开启党的二十大后首次拉美之行。此访立足拉美，面向亚太、放眼全球、胸怀天下，是一次跨越山海的友谊之旅，共促发展的团结之旅，拓展伙伴关系的合作之旅。11天时间里，习近平主席行程逾4万公里，横跨南美大陆东西两岸，密集出席近40场双多边活动，达成60多项合作文件，既会老友，又交新朋；既进行战略沟通，又深化务实合作；既推动大国关系健康稳定发展，又引领全球南方团结自强，拓展了中国高质量发展和高水平开放新空间，丰富了构建人类命运共同体新实践，开辟了新时代中国特色大国外交新境界。

国内外舆论高度关注、密集报道，团结、合作、发展、命运共同体成为高频词汇，普遍认为习近平主席这次拉美之行意义非凡、影响深远，拉美掀起“中国热”，世界目光“向中国”。从利马到里约热内卢，习近平主席又一次在人类历史的十字路口发出坚定维护多边主义的明确信息，用中国智慧点亮全球治理的“拉美时刻”，展现了中国公道正义、勇于担当、开放包容的负责任大国形象，提升了中国的国际影响力和道义感召力。

一、引领亚太开放合作启新程

王毅表示，亚太经合组织诞生35年来，带动亚太大发展、大融通，助推亚太成为全球经济最具活力板块和主要增长引擎。同时，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，亚太合作也面临不进则退的严峻挑战。早在2017年初，面对逆全球化思潮抬头，习近平主席就在达沃斯世界经济论坛年会上振聋发聩地指出，“搞保护主义如同把自己关进黑屋子”，“让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的”，为迷茫中的世界指明了方向。现在，世界再次处于关键历史节点，国际社会又一次把目光投向中国，期待习近平主席再次拨云破雾，提出中国方案。

习近平主席在利马出席APEC领导人非正式会议并向工商领导人峰会发表书面演讲，登高望远，洞察世界经济发展规律，以坚持开放发展回答世界之问，深刻指出经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步必然结果，将相互依存的世界割裂开来，是开历史倒车。越是困难时刻，越要坚定信心，坚持创新驱动、坚持与时俱进、坚持以人为本，携手推动普惠包容的经济全球化。习近平主席还总结“亚太奇迹”原因，呼吁亚太经济体始终坚持真正的多边主义，构建开放融通的亚太合作格局、培育绿色创新的亚太增长动能、树牢普惠包容的亚太发展理念。在各方共同努力下，利马会议通过亚太自贸区建设新的指导文件，再次激活了亚太自贸区进程，为推动亚太开放型经济发展注入了新动力。

王毅说，中国曾两次主办APEC领导人非正式会议，习近平主席出席了2013年以来的历次领导人非正式会议，从牢固树立亚太命运共同体意识，到倡导共建互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，再到推进亚太自贸区进程，中国始终是亚太合作的积极倡导者、引领者。这次中国从促进亚太合作大局出发，提出申办2026年APEC会议，获得各方一致支持和领导人会议核可，充分彰显了中国的历史主动和责任担当，体现了各方对中国的高度信任和殷切期待。中国将继续携手地区伙伴，坚持真正的多边主义和开放的区域主义，共同打造亚太发展下一个“黄金三十年”。

二、推动全球治理改革再聚焦

王毅表示，当前百年变局加速演进，全球南方声势卓然壮大，但全球治理体系明显滞后于国际力量对比新变化，南北差距、数字鸿沟等问题未得到有效解决。随着非盟加入G20以及印尼、印度、巴西、南非连续4年担任G20主席国，全球治理迎来“南方时刻”。这次G20里约峰会以“构建公正的世界和可持续的星球”为主题，以“消除饥饿贫困”为首要议题，反映了全球南方对于实现发展繁荣、逐梦现代化的追求和渴望。

习近平主席始终高度重视发展问题，在2016年G20杭州峰会上首次将发展议题置于宏观经济政策协调中心位置，此后又提出全球发展倡议。此次峰会上，习近平主席全面系统阐释中国的全球治理观，从历史长周期和全人类共同发展繁荣的高度，为全球治理把脉开方，以坚持命运与共回应全球治理变革，强调应该推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，建设一个共同发展的公正世界。习近平主席从经济、金融、贸易、数字、生态等五个方面提出完善全球治理的理念主张，呼吁建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济，并宣布中国支持全球发展的八项行动，包括加入“抗击饥饿与贫困全球联盟”，同巴西、南非、非盟共同发起“开放科学国际合作倡议”，扩大对最不发达国家单边开放等。这些重要倡议和举措展现了宏阔的全球视野，顺应了世界经济和科技的发展趋势，回应了全球南方求平等、促变革的强烈意愿，明确了完善全球治理的正确方向，给迷茫的世界吃下了一颗“定心丸”。现场各方都认真听取习近平主席的重要讲话，并纷纷索取讲话全文。一些国际组织领导人由衷赞叹“这是一篇伟大的讲话”。国际舆论认为中国的方案既有理念指引，又有务实路径，将对有效应对全球性挑战产生重要和深远影响。

值得一提的是，习近平主席结合亲身经历，生动讲述中国脱贫故事，指出本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义，极大增强了发展中国家的信心和底气。中国始终是全球南方的一员，是支持各国共同发展的行动派、实干家，愿同其他全球南方国家一道，做开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、维护和平的稳定力量，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

三、树立互利共赢合作新典范

王毅说，秘鲁和中国同为古老文明，是彼此在太平洋对岸的“邻居”，两国文化、经济联系十分紧密。中国企业在秘鲁大项目合作有力促进了秘鲁经济社会发展，对华友好成为超越秘鲁各党派和阶层的最广泛共识。

博鲁阿尔特总统为习近平主席举行了秘鲁共和国成立以来最为盛大的欢迎仪式。两国元首积极评价双边关系半个多世纪以来的良好发展，期待从各自悠久文明中汲取智慧和力量，同意加强贸易和投资“双轮驱动”，推动传统产业和新兴产业“两翼齐飞”，促进产业链和供应链“两链融通”。两国元首见证签署《中秘自贸协定升级议定书》《中秘共建“一带一路”合作规划》，体现了双方坚定开放合作、实现互利共赢的决心和承诺。

此访最大亮点是两国元首以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。作为中秘高质量共建“一带一路”重大项目，钱凯港是南美首个智慧港口和绿色港口，将大大缩短跨洋海运时间，降低物流成本，创造大量就业岗位，不仅将为秘鲁带来丰厚收益，而且有助于打造以钱凯港为起点的亚拉陆海新通道，构建立体、多元、高效互联互通新格局。当视频上展现这座现代化港口在短短几年间拔地而起、集装箱巨轮鸣笛远航时，现场多次响起热烈掌声。博鲁阿尔特总统激动地表示，钱凯港开港是全体秘鲁人民引以为豪的历史性时刻，这一宏伟工程将有力促进拉美一体化进程，开启秘鲁经济发展新篇章。

王毅表示，一段时间以来，“从钱凯到上海”成为秘鲁大街小巷热议话题，不管是政府官员还是普通百姓，对于中秘相互信任和支持、共同追求发展繁荣的信心和期待溢于言表，亲身见证了“从无到有的发展奇迹”。历史上，中秘人民曾通过海上丝绸之路互通有无，今天钱凯港正在成为“新时代的印加古道”新起点，“一带一路”正在为秘鲁乃至拉美国家铺就繁荣幸福之路。这是历史的回音，也是中秘共创更加美好未来的序曲。

四、开启中巴构建命运共同体新篇章

王毅表示，巴西是拉美首强，是全球首个同中国建立战略伙伴关系的国家，也是首个同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家。今年是中巴建交50周年。50年来，两国合作“下至大豆、上达太空”，领域广泛，内涵丰富，成果丰硕。近期两国共同发表关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，得到国际社会积极响应和支持。中巴关系超越双边范畴，日益彰显全球性、战略性、长远性，成为发展中大国携手共进、团结合作的典范。

卢拉总统高度重视此访，在接待多国领导人出席G20峰会的繁忙日程中专门拿出一整天时间为习近平主席举行国事活动，首次在其官邸举行最高礼遇的隆重欢迎仪式，并安排巴方艺术家现场演唱中国歌曲《我的祖国》。点滴细节之处，彰显对中巴关系的高度重视以及对中国人民的深情厚谊。

两国元首进行了深入友好的战略沟通，一致认为两国关系进入历史最好时期。习近平主席指出，中巴关系跨越山海，探索出发展中大国相互尊重、互利友好、合作共赢的正确相处之道，两国日益成为命运与共的可靠朋友、共促和平的积极力量。中方愿同巴方一道，不断丰富新时代中巴关系内涵，做相互成就的“黄金搭档”。双方就中巴关系未来发展达成新的战略共识，签署并发表联合声明，将双边关系定位提升为“携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体”，并决定将“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，深化经贸、金融、科技、基础设施、环保等重点领域合作。卢拉表示，巴中价值理念相近、友谊深厚牢固，是相互尊重、相互依赖的好朋友和重要战略合作伙伴，双方加强发展战略对接，将助力巴中实现共同发展繁荣，向世界证明发展中国家可以通过自己的道路实现发展振兴和公平正义。习近平主席此访成为巴中关系史上的重要里程碑。双方还同意继续在联合国、二十国集团、金砖国家等多边机制密切协作，为世界和平和发展作出中巴新贡献。

王毅表示，中巴宣布构建命运共同体并实现“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，是中巴关系史上的历史性时刻，符合两国人民共同期待，将助力两国各自现代化跑出加速度，也彰显了中巴在当前国际形势下携手维护国际公平正义、推动完善全球治理的决心。许多巴西网友表示，“愿美洲豹同中国龙越走越近”。今年恰逢习近平主席提出构建中拉命运共同体10周年。习近平主席此访，表明人类命运共同体这株大树在南美大陆生根开花，标志着共建“一带一路”国际合作布局在拉美地区全面展开。中拉“双向奔赴”，无疑将成为全球南方团结自强、共同繁荣故事的精彩篇章。

五、拓展全球伙伴关系新局面

王毅表示，出席多边会议期间密集举行双边会见，巩固扩大全球伙伴关系，这是近年来习近平主席出访的一大特点。这次从利马到里约热内卢，习近平主席不辞辛劳，举行了10多场双边会见，既有一衣带水的近邻，也有万里之遥的远亲；既巩固强化同全球南方国家的团结，也稳定改善同西方国家关系，中国的朋友圈更加稳固和扩大。

其中最受国际社会瞩目的是中美元首利马会晤。美国大选刚刚落幕，世界高度关注中美关系下一步发展走向。两国元首在会晤中都强调中美关系的极端重要性，指出中美关系稳定发展，既关乎两国人民，也关乎人类前途命运。习近平主席深刻总结过去4年中美关系的经验和启示，明确指出，如果两国做伙伴，求同存异，中美关系就能够取得长足发展；如果把对方当对手，恶性竞争，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。习近平主席重申中方在台湾等重大问题上的原则立场，强调大国竞争不应是时代底色，“修昔底德陷阱”不是历史宿命，“小院高墙”不是大国作为，“新冷战”打不得也打不赢，对华遏制不明智、不可取，更不会得逞。中美要展现大国担当，继续探寻两个大国正确相处之道，多为世界注入确定性、提供正能量。拜登总统重申，美国不寻求“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台湾独立”，不寻求同中国发生冲突，不会利用台湾问题同中国竞争，愿同中方加强沟通对话，增进彼此相互认知，负责任地管控分歧。

王毅表示，中国对美政策保持稳定性和连续性。从巴厘岛到旧金山再到利马，中方始终秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，致力于探索中美正确相处之道，同时坚定维护自身主权、安全、发展利益，体现了大国的责任和担当。中方愿同美方继续保持对话、管控分歧、拓展合作，努力实现中美关系稳定、健康、可持续发展，造福两国、惠及世界。

王毅说，习近平主席分别会见法国、德国、英国等欧洲主要国家领导人，强调中欧应该从长远和战略角度看待彼此，坚持伙伴关系定位，致力于通过对话磋商妥善解决分歧，续写相互成就的合作故事。在会见日本、韩国、泰国、新加坡等周边国家以及新西兰、澳大利亚领导人时，习近平主席介绍中国高质量发展和高水平开放将为地区国家提供新的机遇，鼓励各方坚守建交初心，坚定睦邻友好，发挥地理相邻、经济相融等优势，加强交流合作，实现共同发展繁荣。在会见墨西哥、智利、阿根廷、玻利维亚等拉美国家领导人时，习近平主席强调，中方愿同拉方加强发展战略对接，不断丰富中拉命运共同体内涵和实践。

各国领导人都积极评价中国发展成就，赞赏中国坚持多边主义，为地区和世界和平、稳定和发展作出重要贡献，表示坚定奉行一个中国政策，反对保护主义和“新冷战”，致力于深化拓展对华合作，成为中国可靠的合作伙伴，共同维护自由贸易，维护产业链供应链稳定畅通，更好应对各种风险挑战，期待中国在国际和地区事务中发挥更大作用。

六、唱响中国光明前景最强音

王毅说，此访期间，习近平主席通过会谈会见、公开讲话、书面演讲、署名文章等各种形式，权威阐释中国共产党二十届三中全会精神，以生动事例、翔实数据生动宣介中国推进高质量发展和高水平开放的重要举措。强调中国出台了一系列重磅改革措施，大力发展新质生产力，有信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。习近平主席指出，中国将坚定不移走绿色发展之路，继续为全球绿色转型提供重要动力。改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程，欢迎各方搭乘中国发展快车，共享中国发展机遇，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界各国现代化共同努力。

各方普遍积极评价中国为亚太地区和世界经济增长作出的重要贡献，钦佩中国发展取得的巨大成就，对中国经济前景充满信心，认为中国是世界发展的稳定器和发动机，中国式现代化为全球南方国家提供了借鉴和指引，为发展中国家带来希望和未来。期待全面深化对华合作，更好助力本国经济发展和民生改善。国际舆论认为，中国的发展，是世界和平、稳定、进步力量的增长，是当前变乱交织的世界里最大的确定性和稳定因素。

此访期间，多国领导人对习近平主席治国理政经验和大国领袖风范表示由衷钦佩。智利总统博里奇专门随身携带西文版《习近平谈治国理政》第四卷，当面请习近平主席签名留念。卢拉总统表示，习近平主席为人民谋福祉，维护社会公平正义，倡导和平而非战争、合作而非对抗、创造而非破坏，为世界作出了榜样。博鲁阿尔特总统接受媒体采访时表示，习近平主席教会我们如何摆脱极端贫困、成为一个强大的国家，是我们学习的榜样。我们从中国身上学习到，没有什么是不可能的。

王毅最后说，10年前，习近平主席在中央外事工作会议上发表重要讲话指出，中国必须有自己特色的大国外交。10年来，习近平主席洞察国际风云、把握时代脉搏，以大党大国领袖的全球视野和使命担当，提出一系列顺应历史大势的重大理念和倡议。在习近平外交思想的正确指引下，中国外交始终高举人类命运共同体旗帜，在国际风云变幻中从容自信、占据主动，在世界大变局中乘风破浪、勇毅前行，牢牢占据国际道义制高点，走出了一条有着鲜明中国风格、中国气派的中国特色大国外交之路，中国的国际影响力、感召力、塑造力不断上升，国际社会特别是广大发展中国家对中国特色社会主义道路的理念认同、情感认同日益深化。习近平主席此次拉美之行取得圆满成功，是今年元首出访外交的精彩收官之作，是习近平外交思想的又一次成功实践。风劲正是扬帆时。我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，持续学思践悟习近平外交思想，坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢的方针原则，坚定不移推动构建人类命运共同体，不断开创新时代中国特色大国外交新局面，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。

(责编：王静、岳弘彬)