人民网金边11月23日电（记者简承渊）22日，中国银行柬埔寨人民币清算行开业仪式在柬埔寨首都金边举行。中国银行副行长林景臻、中国驻柬埔寨大使馆参赞钟洁、柬埔寨国家银行副行长乐·索万那拉出席仪式并致辞，中国人民银行宏观审慎管理局副局长周永坤视频致辞。柬埔寨金融机构、中柬两国企业、柬埔寨王家研究院等160余位代表参加活动。

开业现场。左二柬埔寨国家银行副行长乐·索万那拉；右一中国驻柬埔寨大使馆参赞钟洁人民网记者 简承渊摄

林景臻在致辞时表示，作为中国持续经营时间最久、全球化程度最高的大型商业银行，中国银行境外机构覆盖64个国家和地区，其中在15个国家和地区担任人民币清算行。今年前三季度，中行跨境人民币清算量已突破1000万亿元，保持全球第一。“中国是柬埔寨第一大贸易伙伴和最大投资来源国，中国银行高度重视柬埔寨市场，随着两国经贸合作的深化，支付便利化的需求不断上升，中国银行将积极发挥人民币清算行作用，为市场主体提供更加多元的结算币种选择，搭建便捷安全的跨境清算渠道，节省换汇成本，提高交易效率，推动双边贸易投资便利化迈上新台阶，同时协助更多中资企业、国际企业到柬埔寨投资兴业，为柬埔寨金融市场发展注入新动能。”林景臻表示。

中国银行副行长林景臻致辞。人民网记者 简承渊摄

2023年12月5日，中国人民银行发布公告，授权中国银行金边分行担任柬埔寨人民币清算行。柬埔寨人民币清算行开业，将为两国客户提供人民币清算结算、流动性管理、投融资支持、本币直接兑换交易、扫码支付等金融服务。

钟洁表示，金融是中柬两国经贸合作的重要组成部分和推动力量。人民币清算机制的建立将有利于两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，降低贸易和投资成本及风险，提升双边贸易和投资便利化水平。钟洁强调，中柬两国是守望相助、命运与共的铁杆朋友。希望中国银行金边分行充分发挥自身优势，履行好人民币清算行的各项职责，为中柬经贸和投资往来向更高水平发展贡献力量。

开业现场。人民网记者 简承渊摄

中国银行金边分行成立于2010年，是最早进入柬埔寨的中资银行。十余年来，金边分行累计为柬埔寨市场投放贷款超过20亿美元，与多家当地主要企业建立了深度合作关系，协助众多中资企业顺利进入柬埔寨，积极服务两国经贸往来及当地经济发展，努力担当跨境人民币业务主服务商，在当地首发多项人民币产品，跨境人民币清算量市场份额保持第一。

乐·索万那拉对柬埔寨人民币清算行正式开业表示祝贺。他表示，这是中柬金融合作的又一重要里程碑。今年以来，中资企业对柬投资持续增加，中柬贸易不断增长，对柬埔寨经济发展发挥了重要作用。人民币清算行开业将为两国企业提供良好的融资渠道和金融服务，两国经贸合作前景广阔，尤其是金融领域的合作极具潜力，相信未来中柬金融合作将更加深入，中柬友谊将得到进一步的巩固。

开业仪式上，中国银行举办了双边货币合作论坛，中柬两国企业、金融机构就推动双边本币使用开展深入交流。中国银行金边分行还分别与柬埔寨加华银行、ABA银行签署了人民币业务相关合作协议。

(责编：曹欣悦、杨牧)