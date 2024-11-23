新华社莫斯科/基辅11月22日电 俄总统新闻秘书佩斯科夫22日称，如西方继续无视俄方关切，俄方有能力作出回应。乌克兰军方消息人士22日称，乌方正与美方就提升现有导弹防御系统和能力进行谈判。

佩斯科夫说，俄罗斯新型高超音速导弹“榛树”的试验表明，如西方继续无视俄方关切，俄方有能力作出回应。他同时表示，俄罗斯总统普京愿意进行任何接触，以缓和局势。

乌克兰国际文传电讯社22日援引乌武装部队总参谋部消息人士的话称，俄方21日向乌境内试射的新型弹道导弹数量有限，目的是为了“恫吓”乌克兰。作为回应，乌方正与美国就援助“萨德”反导系统、升级现有的“爱国者”导弹防御系统进行谈判。

乌克兰总统泽连斯基21日在社交媒体“电报”上发文称，俄军当天使用洲际导弹袭击乌克兰第聂伯市。他呼吁西方对俄罗斯的升级行动作出有力回应，否则类似的攻击可能重复发生，并且不局限于乌克兰。

俄罗斯国防部22日发布通报称，过去一周，俄军使用“匕首”高超音速导弹等高精度武器及攻击型无人机对乌发动多次打击。俄军已占据顿涅茨克地区多个居民点。

俄罗斯联邦人权代表莫斯卡利科娃22日在其个人社交媒体账号上发文称，经与乌方谈判，46名俄库尔斯克州居民当天从乌克兰被送返俄罗斯。

国际原子能机构总干事格罗西21日发布声明说，扎波罗热核电站近几日两次与其最后一根750千伏电力线断联，该核电站的核安全形势堪忧。

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