新华社塔什干11月23日电（记者李奥 赵宇）中国进出口银行乌兹别克斯坦代表处22日在乌首都塔什干举行揭牌仪式，中乌两国官员、相关企业负责人等近百名嘉宾出席。

11月22日，在乌兹别克斯坦首都塔什干，嘉宾为中国进出口银行乌兹别克斯坦代表处揭牌。新华社发（扎法尔摄）

乌兹别克斯坦中央银行副董事长奥利莫夫表示，欢迎中国进出口银行在乌开展业务，这彰显了乌中两国金融领域合作的不断深化和阶段性成果。

中国进出口银行董事长吴富林发表视频致辞说，近年来，中乌关系实现跨越式发展，各领域合作全面升级。驻乌代表处的设立将进一步促进中乌经贸合作。

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏表示，中方愿同乌方一道，加快共建“一带一路”与“新乌兹别克斯坦”发展战略对接，不断提升经贸等各领域合作水平。

据悉，中国进出口银行乌兹别克斯坦代表处是中国进出口银行在中亚地区设立的第一家分支机构，也是中国金融机构在乌兹别克斯坦的首家分支机构。近年来，中国进出口银行融资支持了乌兹别克斯坦“安格连-帕普”铁路隧道、中吉乌公路等项目。

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