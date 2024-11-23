人民网维多利亚11月23日电（记者杨讴、黄炜鑫）2024塞舌尔（成都）国际经贸博览会21日至23日在塞舌尔首都维多利亚举行。

中国驻塞舌尔大使林楠在开幕式上致辞表示，本次博览会是落实中非合作论坛“十大伙伴行动”的有力举措，是扩大对外开放，与世界分享中国市场、共享中国机遇的优质平台。希双方进一步深化经贸、旅游、绿色发展等领域合作，为中塞关系发展注入新动力。

开幕式与会嘉宾在参观博览会。人民网记者 黄炜鑫摄

成都市人民政府副市长王乾表示，蓉塞两地在经贸往来、文旅交流等方面有着现实的合作基础和广阔的合作前景，希望通过此次博览会窗口，实现成都与塞舌尔以及全球各地合作伙伴更多的合作可能，带来更美好的生活。

前来参观展览的采购商在体验中国医疗器械产品。人民网记者 黄炜鑫摄

塞舌尔投资、企业和工业部长维多表示，中国拥有先进技术，是创新的领导者。中国参展商为塞舌尔带来尖端技术和产品，将助力塞舌尔实现现代化、经济增长和可持续发展。加强塞中经贸往来有助于巩固两国友谊，实现互利共赢。

前来参观展览的采购商在与中国参展商交流。人民网记者 黄炜鑫摄

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