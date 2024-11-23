人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024塞舌尔（成都）国际经贸博览会举行

2024年11月23日14:40 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网维多利亚11月23日电（记者杨讴、黄炜鑫）2024塞舌尔（成都）国际经贸博览会21日至23日在塞舌尔首都维多利亚举行。

中国驻塞舌尔大使林楠在开幕式上致辞表示，本次博览会是落实中非合作论坛“十大伙伴行动”的有力举措，是扩大对外开放，与世界分享中国市场、共享中国机遇的优质平台。希双方进一步深化经贸、旅游、绿色发展等领域合作，为中塞关系发展注入新动力。

开幕式与会嘉宾在参观博览会。人民网记者黄炜鑫摄

开幕式与会嘉宾在参观博览会。人民网记者 黄炜鑫摄

成都市人民政府副市长王乾表示，蓉塞两地在经贸往来、文旅交流等方面有着现实的合作基础和广阔的合作前景，希望通过此次博览会窗口，实现成都与塞舌尔以及全球各地合作伙伴更多的合作可能，带来更美好的生活。

前来参观展览的采购商在体验中国医疗器械产品。人民网记者黄炜鑫摄

前来参观展览的采购商在体验中国医疗器械产品。人民网记者 黄炜鑫摄

塞舌尔投资、企业和工业部长维多表示，中国拥有先进技术，是创新的领导者。中国参展商为塞舌尔带来尖端技术和产品，将助力塞舌尔实现现代化、经济增长和可持续发展。加强塞中经贸往来有助于巩固两国友谊，实现互利共赢。

前来参观展览的采购商在与中国参展商交流。人民网记者黄炜鑫摄

前来参观展览的采购商在与中国参展商交流。人民网记者 黄炜鑫摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部