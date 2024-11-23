人民网曼谷11月23日电（记者孙广勇）11月21日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院会议综合中心竣工揭幕典礼在玛哈沙拉坎大学举行。中国驻孔敬总领事刘红梅、玛哈沙拉坎府副府尹卡诺、玛哈沙拉坎大学校长巴育，来自印度尼西亚、斯里兰卡、泰国的孔子学院（孔子课堂）的院长及在泰中资企业代表、玛哈沙拉坎大学各院系师生等400余人参加揭幕典礼。

尹卡诺在致辞中对玛大孔院会议综合中心的落成表示祝贺，肯定了玛大孔院完善的场地设施在各类学术及教学活动中的重要作用，感谢孔子学院在中文人才培养、中泰人文交流中所做出的卓越贡献。

刘红梅对玛大孔院的教学成就和文化传播成果给予了赞赏。她表示，中泰命运共同体建设持续取得新进展，希望玛大孔院能够继续在赓续中泰传统友谊发力，为新时代两国合作输送更多汇通中外的优秀人才。中国驻孔敬总领馆将始终坚持为孔院的发展提供支持、与各界共同推动中泰人文交流。

巴育在致辞中肯定了玛大孔院在中泰文化交流和中国语言教学方面的重要作用，也感谢玛大孔院作为桥梁纽带推动玛哈沙拉坎大学各院系与中国高校在学术、教学和科研等方面的合作。祝玛大孔院在教育事业和人才培养方面取得更大的成就，为地方发展培养更多优秀的人才。

玛哈沙拉坎大学孔子学院会议综合中心以其现代而典雅的设计风格，巧妙融合了中西文化元素，不仅展现了玛大孔院深厚的文化底蕴，也预示着其在未来文化交流与教育合作中的广阔前景。不仅是一个硬件设施的升级，更是玛大孔院国际化发展道路上的一个重要里程碑。

图为泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院会议综合中心竣工揭幕典礼。邹贺敏摄

(责编：曹欣悦、杨牧)