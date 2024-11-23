新华网北京11月22日电（杨洋）“中美民众对话2024”活动近日在京举行，来自中美两国学术，商业，文化、旅游、体育等多领域人士，围绕“探寻前行之路”这一活动主题展开交流与对话。

美中关系全国委员会会长欧伦斯致辞表示，人文交流是中美关系的根基，这一根基早在1972年美中关系全国委员会接待中国乒乓球队访美时便已存在，这从根本上改变了美国人对中国和中国人的看法。而1971年中国邀请美国乒乓球队访华，也改变了中国和中国人对美国与美国政府的看法。欧伦斯指出，中美民众及相关组织需要思考的是，如何进一步加强中美双边关系，如何在困难时期仍能保持友好关系。

随后，与会嘉宾在人工智能、文化交流和体育、旅游合作等议题方面展开对话交流，以期增进相互理解。

谈及中美两国在人工智能领域的合作机遇，清华大学智能产业研究院助理研究员詹仙园表示，中美两国在人工智能领域竞争激烈，但实际上相关领域研发人员可以打破壁垒，停止你追我赶的焦灼状态，在某些领域转竞争为合作，发挥长处、弥补短处，共同创建更多机会。

美国对冲基金“互联资本”(Interconnected Capital)创始人凯文·徐认为，中美两国在人工智能领域可以展开许多务实合作，比如，大家可以在开放的环境中相互借鉴，共同推动人工智能建设。

谈及通过旅游传播文化的思考，碧山旅游公司创始人兼董事长张玫谈到，可以利用新媒体时代的传播力，通过民间力量，推动中美文化交流。她表示，在新媒体社交平台上活跃着一批专注于中国文化的短视频创作者，他们通过构思巧妙的作品，让世界上更多的人看到中国景色、了解中国文化，将中国与世界更紧密地连接起来。她希望有更多来自中国与美国的短视频创作者加入其中，推出更多精彩作品。

中华全国青年联合会副主席、姚基金创始人姚明谈到美国篮球对他职业生涯的影响时表示，美国球星在赛场上彼此冲撞、拼抢的画面曾让他大开眼界，也影响了他去美国打球后的风格。他表示，体育为增进中美人文交流打开了一扇门，中美关系需要互相表示友好，在相关领域加强合作。

“中美民众对话”系列活动由清华大学战略与安全研究中心和美中关系全国委员会共同举办。

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