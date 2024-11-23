新华社莫斯科11月22日电（记者黄河）俄罗斯总统普京22日晚表示，俄罗斯将视其安全所受威胁程度，继续进行新型导弹测试，包括在实战条件下测试。

普京当晚在克里姆林宫会见俄国防部领导层和军工综合体代表时说，“榛树”中程高超音速弹道导弹研发的速度和取得的成果“令人自豪和钦佩”。在当前俄罗斯遭遇新的、日益增长的威胁和挑战下，此类武器研发对俄罗斯至关重要。

普京说，“榛树”导弹不是对老式苏制武器的现代化改造，而是全新的研究成果，其威力特别是在大规模的集群行动中对敌方目标的打击“可与战略武器相媲美”。目前世界上尚没有能够拦截该导弹的技术。

普京表示，俄罗斯正在研发全系列中短程导弹系统。除“榛树”导弹外，目前还有几款这类导弹将进行测试，未来也将量产。

普京21日晚在电视讲话中说，作为对美英远程武器袭击俄领土的回应，俄武装力量当天对乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克一处生产导弹的工业区进行了打击。俄军在此次行动中测试了一款名为“榛树”的新研制的中程弹道导弹，未携带核弹头。

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