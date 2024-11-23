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博鳌亚洲论坛在首尔举行地区会议

2024年11月23日09:16 | 来源：新华网
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11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议上，与会嘉宾参加“人工智能与人类的未来”分论坛。新华社记者 姚琪琳 摄

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议上，与会嘉宾参加“人工智能与人类的未来”分论坛。新华社记者 姚琪琳 摄

新华社首尔11月22日电（记者陆睿 陈怡）博鳌亚洲论坛22日在韩国首尔举行地区会议，会议主题是“携手迈向共同未来”。

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议上，博鳌亚洲论坛秘书长张军致欢迎辞并主持会议。新华社记者 姚琪琳 摄

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议上，博鳌亚洲论坛秘书长张军致欢迎辞并主持会议。新华社记者 姚琪琳 摄

博鳌亚洲论坛秘书长张军致欢迎辞并主持会议。韩国国务总理韩德洙、博鳌亚洲论坛理事长潘基文、博鳌亚洲论坛副理事长周小川在开幕式上致辞。多国政、商、学、媒体和国际组织代表与会。

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议开幕式上，韩国国务总理韩德洙致辞。新华社记者 姚琪琳 摄

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议开幕式上，韩国国务总理韩德洙致辞。新华社记者 姚琪琳 摄

韩德洙表示，希望各界代表依托博鳌亚洲论坛重要平台，团结起来形成合力，共同解决当前面临的问题和挑战。共同的未来不应让任何一个地区、国家和个人掉队。

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议开幕式上，博鳌亚洲论坛理事长潘基文致辞。新华社记者 姚琪琳 摄

11月22日，在韩国首尔举行的博鳌亚洲论坛地区会议开幕式上，博鳌亚洲论坛理事长潘基文致辞。新华社记者 姚琪琳 摄

潘基文说，世界正在发生变化，但这些变化没有动摇我们对团结、合作、多边主义和全球化永恒价值的信心。论坛明年年会将是传递正确信息、达成共识、探索解决方案，推动国家、区域和全球层面政策与行动的重要契机。希望国际社会广泛参与，展开关于亚洲、世界及和平、可持续发展的共同未来的重要对话。

周小川在开幕致辞中说，博鳌亚洲论坛可以推动亚洲各方通过和平手段解决争端，落实自由贸易协定和基础设施互联互通，缩小气候资金和清洁技术缺口，拥抱科技创新、积极参与人工智能治理，激发亚洲青年一代共同塑造未来。

张军在欢迎辞中说，亚洲作为一支重要力量，要弘扬多边主义，促进互信合作，完善全球治理；要构建开放型世界经济，深入推进区域经济一体化；要增强发展新动能，加强人工智能等领域国际合作和治理；要坚持走可持续发展道路，推动全面、如期落实联合国2030年可持续发展议程，实现绿色和高质量发展。

当天，会议还举行了“携手迈向未来”“人工智能与人类的未来”“世界的未来：妇女与青年的作用”等分论坛，围绕创新应对全球挑战、缩小性别和代际差距、推动可持续增长等议题进行了广泛深入讨论。

(责编：曹欣悦、张悦)

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