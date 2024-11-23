新华社德黑兰11月22日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部和伊朗原子能组织当天就国际原子能机构理事会通过对伊施压新决议发表共同声明说，该决议是部分西方国家为了实现其非法目的的借口，伊朗将采取措施作为回应，但伊朗与国际原子能机构的合作将一如既往。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台22日报道，伊朗外交部和伊朗原子能组织在声明中说，伊朗始终在《核不扩散条约》和全面保障监督协定规定的权利义务框架内与国际原子能机构进行建设性接触。伊朗总统佩泽希齐扬领导的新政府成立以来就将与国际原子能机构加强合作列入议程。

声明指出，欧洲三国和美国长期以来公然不遵守《联合全面行动计划》（即伊核协议），对伊朗人民施压制裁，甚至不等国际原子能机构总干事的访问结果，就在国际原子能机构理事会提出针对伊朗的决议，这种政治化和破坏性的做法扭曲了解决问题的积极氛围。

声明强调，针对上述决议，伊朗原子能组织已下令采取措施作为回应，但这些措施将在全面保障监督协定框架内进行，伊朗与国际原子能机构的合作将一如既往。

11月21日，国际原子能机构理事会审议伊朗核问题，德国、法国、英国和美国共同推动通过对伊朗施压新决议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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