新华社北京11月22日电 题：中拉合作，山海虽远以志合

新华社记者高文成

11月14日，在秘鲁首都利马以北的钱凯港，岸边智能化设备吊装集装箱。 新华社记者李梦馨摄

习近平主席近日应邀赴秘鲁出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问，赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。这是2013年以来习近平主席第六次到访拉美。

习近平主席此访，为中拉务实合作注入新动能。在秘鲁，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特以视频方式共同出席钱凯港开港仪式，一条新时代亚拉陆海新通道正式诞生。两国元首还共同见证签署关于共建“一带一路”的合作规划、中秘自贸协定升级议定书。在巴西，习近平主席同巴西总统卢拉共同决定将双边关系提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，同时将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。访问期间，中巴签署38项合作文件。习近平主席表示，中方愿同巴方一道，继续办好中拉论坛，将共建“一带一路”倡议同拉美和加勒比地区发展优势和需求更好对接，推动中拉命运共同体建设取得更多成果。

山海虽远以志合。在元首外交引领下，中拉推动发展战略对接，推进合作换挡加速，实现合作成果共享，双方合作朝着更高质量、更深层次迈进。从推动中秘、中巴合作再加速，到双边关系定位再升级，习近平主席同拉美国家领导人达成的战略共识、宣布的政策举措进一步提升了新时代中拉务实合作水平，为双方互补合作、互利共赢注入新动能。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，这次重要访问加强了双方发展战略对接，为拉美国家提供重要机遇，为拉中人民带来更多福祉。

2月3日，在巴西累西腓，人们在中国春节庆祝活动上展示自己制作的龙头。 新华社记者王天聪摄

习近平主席此访，掀起中拉人文交流新热潮。隆重热烈、充满友情的画面一幕接一幕，载歌载舞、夹道欢迎的场景一站接一站。习近平主席高度重视中拉人文交流，躬身推动民心相通，推动互学互鉴，使远隔重洋的中拉人民感到不再遥远。访问前，百余名巴西各界友好人士致信习近平主席，表达对深化两国友好的热切期盼。习近平主席复信鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量。拉美各界人士高度评价习近平主席提出的“文明的智慧让我们理念相近、心灵相通”等论述，认为中拉文明灿烂多样又高度契合，通过交流互鉴、取长补短，可以为双方的现代化事业和世界文明发展开拓出新的思路。

习近平主席此访，为“全球南方”发声，支持“全球南方”国家实现更大发展。中拉同属“全球南方”，面临共同的发展挑战和诉求，也有更多合作愿望和期盼。此次访问，习近平主席同拉美国家领导人就未来关系发展达成新的战略共识，为“全球南方”国家树立了团结自强的中拉典范。新时代的中拉关系充分表明，通过平等对话与团结合作，发展中国家能够在推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化方面展现更大作为。习近平主席访问拉美期间，中拉发出和平之声、共谋发展之路、夯实合作之基，充分展现了“全球南方”国家的团结精神与合作潜力，为提升发展中国家在全球治理中的代表性和发言权作出了新贡献。

拉美朋友常说：“没有勇气的人，永远不会攀山渡海。”站在新的历史起点，中国与拉美同心所向，跨越山海，让古老文明的光芒在新的征程上彼此照亮，让中拉友谊之船顺应时代浪潮扬帆远航。

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