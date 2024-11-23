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“中新文明对话”活动增进双方友谊和交流互鉴

2024年11月23日09:12 | 来源：新华网
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　　联合国文明对话国际日系列活动“中国-新西兰文明对话”20日在四川省成都市举办，联合国艺术基金会主席车夫与新西兰前总理珍妮·希普利等中外嘉宾参加。

　　“在对话交流中能够共享文明的多样性，更重要的是双方能够增进友谊和交流互鉴。”希普利对联合国文明对话国际日系列活动表示赞赏。

　　希普利认为，中国和新西兰具有长久的友谊，双方都秉持对外开放的政策，具有较好的合作基础。“一带一路”倡议将更多国家联系在一起。

　　车夫表示，其倡导的位于成都市的“雷锋志愿者小镇”正在努力成为产业兴旺、生态宜居、乡风文明的发展样板。同时愿意向新西兰学习发展现代农业的经验，未来双方在农业科技等方面有很大合作空间。

　　对话中，车夫与希普利鼓励两国青年加强往来，共同体验彼此的文化。车夫邀请新西兰青年到中国，参加“中国乡村振兴体验行”活动，游览中国的名胜古迹和美丽乡村。希普利欢迎更多的中国朋友到新西兰旅游，进一步增进双方的了解。

　　活动当天“中华雷锋志愿者”代表专门表演了“论语旗袍秀”，将“论语”和“雷锋精神”相结合，通过论语“仁义礼智信”的书法作品、艺术折扇和中华旗袍的融合，展现“中华雷锋志愿者”的精神风貌。

(责编：曹欣悦、张悦)

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