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柬埔寨官员：感谢中国在全球气候治理和推动南南合作中发挥的重要作用

2024年11月23日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社巴库11月22日电（记者郭爽　周天翮）柬埔寨环境部国务秘书祝巴里20日在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）期间接受新华社记者采访时说，感谢中国在全球气候治理和推动南南合作方面发挥的重要作用，柬埔寨因此获益。

　　祝巴里对记者说，在南南合作框架下，中国与其他发展中国家开展了富有成效的合作。不仅是柬埔寨，其他发展中国家也因此受益。

　　祝巴里举例说，“比如我们最新签署了中国援助柬埔寨可再生能源物资的交接证书。”柬埔寨有许多森林保护区，这些保护区的生物多样性非常容易受到气候变化影响。祝巴里表示，“我们很感谢中国为保护区社区提供的太阳能照明、太阳能水泵等可再生能源物资，这不仅将帮助柬埔寨社区，也将同时保护我们的生态环境。中国还为我们提供了可用于监测空气质量的电动卡车，这将有助于我们实施循环战略。”

　　“我们希望在生态环境保护和治理方面得到中国的支持，我们和中方在气候变化领域还有很多合作机会。”祝巴里说。

(责编：曹欣悦、张悦)

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