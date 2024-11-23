新华社巴黎11月21日电 作为纪念中法建交60周年系列文化交流活动，“中国韵味”巴黎文化展21日在法国巴黎东方中心拉开帷幕。活动旨在展现中国非遗文化魅力。

“中国韵味”巴黎文化展设立了“齐物并生”文化艺术展、中法文化圆桌论坛、“西湖新浪潮”巴黎影展和文化丝路行等多项活动。中国驻法国大使馆文化处参赞王茵、中国文化管理协会艺术典藏委员会秘书长王嘉沐、浙商总会影视文化娱乐委员会主席林战、法国哲学教授多米尼克·克里斯蒂安以及法国艺术家夏尔·瓦洛等中法各界人士百余人出席开幕式。

王茵在致辞中表示，文化是连接心灵的桥梁、促进友谊的纽带。“中国韵味”文化展将中国传统技艺与当代审美有机结合，向法国公众提供了了解中国文化多样性和创新性的好机会，将进一步推动中法文化交流互鉴。

王嘉沐介绍说，此次文化展以“文化交流、时代风貌、主题创新”为主旨，精选60余件精品佳作参展。与会其他嘉宾表示，中法文化从业者始终相互支持，持续开展对话与合作。这种相互理解、互相欣赏正印合了“齐物并生”的展览主题。

总策展人魏冉表示，本次文化展最大的特色是以“齐物并生”为主题，通过中国哲学的精神追求，以小见大，以物见人，向世界讲述中国文化的传承故事，向世界展示中国文化的创造力。

记者在现场看到，展览及展映作品汇聚了吴德昇、胡家旺、王宝等数十位中国工艺美术大师、非遗传承人和青年艺术家的作品，覆盖陶瓷、玉雕、竹编、内画、刺绣、中医、书画、邮票、影视等类别。

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