国际问题观察员 史青

亚太经济合作组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议于11月16日在秘鲁首都利马举行，“赋能、包容、增长”的会议主题彰显亚太各国携手合作、引领未来的进取和担当。几十年来，亚太经合组织带动亚太地区实现大发展、大繁荣、大融通，助推亚太成为全球经济最具活力板块和主要增长引擎。

亚太的成功源于始终坚持真正的多边主义和开放的区域主义。亚太地区秉持开放的区域主义，共同制定了茂物目标和布特拉加亚愿景，推进贸易和投资自由化便利化，提升了区域经济一体化水平。过去30年，地区平均关税水平从17%下降至5%，对世界经济增长的贡献达到七成。在茂物目标实施26年间，地区贸易额增长5倍，年均增速6.7%,双向投资增长12倍，年均增速超过10%。

亚太的成功源于始终坚持互利共赢和相互成就。亚太地区始终聚焦发展，让发展成果惠及每一个成员国，开创了自主自愿、协商一致、循序渐进的“亚太经合组织方式”。过去30年，亚太地区人均收入翻了两番多，十亿人口成功脱贫，为人类进步和全球可持续发展作出重要贡献。如今，亚太地区已成为占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半的全球经济最具活力的地区。

亚太的成功源于始终致力于维护地区和平稳定。亚太各国弘扬和而不同、和衷共济的伙伴精神，不断将成员国多样性转化为伙伴动力，实现优势互补，携手共进。过去30年，亚太各国妥善应对亚洲金融危机、国际金融危机等重大挑战，共同应对全球气候变化，加强国际合作与援助，保障粮食安全。

同时也要看到，世界进入新的动荡变革期，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧，经济全球化遭遇逆流，亚太合作面临逆水行舟、不进则退的严峻考验。亚太经济何去何从，需要我们作出抉择。

中国作为亚太大家庭一员，始终扎根亚太、建设亚太、造福亚太。如今，中国前十大贸易伙伴中有8个是APEC成员，中国还是13个APEC经济体的第一大贸易伙伴。2024年前十个月，中国与APEC其他成员进出口总额达21.27万亿元人民币，同比增长5.7%。中国加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），深化同日、韩、澳、新和东盟十国经贸关系，成为RCEP中最大经济体。

高质量共建“一带一路”在亚太地区不断落地生根。中老铁路、雅万高铁等铺就亚太国家发展的快车道。截至今年9月30日，中老铁路累计开行旅客列车5.87万列，吸引来自全球101个国家和地区的28.2万余名旅客。雅万高铁自2023年10月开通一周年累计发送旅客579万人次，日均发送旅客约1.6万人次。除陆路外，今年5月19日，以青岛港为起点的墨西哥集装箱航线扬帆起航。第六届“丝路海运”国际合作论坛新增10条命名航线，总数量达到了132条。河南—柬埔寨—东盟“空中丝路”也已增至每周3班，并计划在今年底增至每周7班。

高水平对外开放惠及各国。中国坚决反对贸易保护主义，主动对接国际高标准经贸规则，积极参与全球经济治理。中国积极申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），必将为减少贸易投资壁垒、带动亚太地区发展繁荣增添新动力。中国坚定不移对最不发达国家主动实施单边开放，有关国家绝大多数税目产品享受零关税待遇。

数字经济赋能创新发展。2023年中国数字经济占GDP比重达42.8%,中国与亚太新兴经济体数字贸易合作潜能巨大。智慧城市、电子商务、大数据等领域务实合作空间不断开拓，数字产品贸易将发展成为中国与亚太新兴经济体合作新领域，中国积极申请加入《数字经济伙伴关系协定》，这一利好有望进一步释放。

绿色发展持续发力。中国新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长，为有关国家应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。截至2023年我们出口的风电光伏产品帮助其他国家减碳达到了8.1亿吨，助力各国获得清洁、可靠、用得起的能源。中国推动地区国家用发展凝聚起绿色转型的经济力量，在经济发展中促进绿色转型，在绿色转型中实现更大发展。

中国的发展离不开亚太，也将进一步造福亚太。展望未来，随着中国式现代化不断推进，中国经济稳步前行，实现高质量发展，将为亚太乃至世界带来更广阔的市场和前所未有的合作机遇，中国式现代化成果将更加有效惠及地区国家，为亚太合作注入新动力，同各方一道共同续写“亚太奇迹”。

(责编：曹欣悦、张悦)