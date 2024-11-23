据新华社巴库11月22日电 （记者安晓萌、钟忠）《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）中国角20日举行“循环经济助力应对气候变化的中外实践”主题边会，中外学者和企业界人士就循环经济在应对气候变化中的实践展开交流探讨。

活动期间，《中美循环经济专家联合研究报告（2024）》等有关循环经济的研究成果首次亮相，旨在助力循环经济发展和全球气候目标实现。

美国总统气候问题副特使里克·杜克说，循环经济对于应对全球气候变化具有重要意义，是美中两国共同关心的领域。借助早些时候就应对气候危机设立的对话机制，两国可以相互借鉴，助力本国应对气候变化和增进百姓福祉。

中美两国2023年11月决定启动气候行动工作组，并将循环经济列为工作领域之一。2024年8月，中美气候行动工作组循环经济专题小组启动中美循环经济专家对话。在这一对话机制下，两国专家围绕塑料制品生态设计、再制造、建筑材料循环利用等议题开展联合研究。

《 人民日报 》（ 2024年11月23日 02 版）

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