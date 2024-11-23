本报记者 马 菲 周 輖

巴西南部南里奥格兰德州的本图贡萨尔维斯小镇被群山环绕，位于小镇附近的米奥罗酒庄，绿意盎然的葡萄园一望无垠（见图，本报记者周輖摄）。米奥罗葡萄酒集团出口经理卢西奥·莫塔走到一株葡萄藤前，一边轻轻捧起果实查看长势，一边向记者介绍：“我们在巴西4个优质产区拥有近1000公顷的葡萄园，每年可生产约1000万升不同类型的葡萄酒。”

成立于1989年的米奥罗葡萄酒集团是巴西最大的葡萄酒企业。这家企业所在的本图贡萨尔维斯出产的葡萄酒占整个巴西的近85％，这个美丽小镇因此享有“巴西葡萄酒之都”的美誉，在总面积不到400平方公里的土地上，分布着700多个酒庄。

为了进一步开拓市场，米奥罗把目光投向了中国。2010年，米奥罗开始向中国出口，成为第一批向中国出口葡萄酒的巴西企业之一。

在米奥罗酒庄工厂的包装车间，工人们正在对一款销往中国的葡萄酒进行最后的包装。“在中国合作伙伴的推介宣传下，米奥罗葡萄酒逐渐被越来越多的中国消费者了解并喜爱。”莫塔说。

米奥罗参加了不久前举行的第七届中国国际进口博览会。在食品及农产品展区的巴西食品展台，米奥罗带来了不同的葡萄酒产品，吸引许多观众询问和品尝。“我们的葡萄酒、起泡酒产品都很受中国消费者欢迎。”米奥罗在中国的合作伙伴、上海科鹏食品有限公司董事长林周恩说，从2018年首届进博会开始，米奥罗每年都参加这一国际盛会，希望通过进博会这一平台，向中国消费者提供更多优质产品。

“中国始终是我们最主要也是最重视的出口目的地之一。”米奥罗首席执行官阿德里亚诺·米奥罗表示，为了让产品更符合中国消费者的习惯和口味，企业在产品研发上花了很大功夫。未来，米奥罗计划将产品销往中国更多城市，并计划在中国开设线下体验店。

除进博会外，米奥罗还积极参加广交会、消博会等中国重要展会。莫塔表示，近年来，中国政府持续加大对外开放力度，许多外国食品企业纷纷进入中国市场。相信中国未来将进一步释放市场潜力，为各国企业提供更加广阔的发展机遇。

在米奥罗酒庄的葡萄园一隅，写着葡萄牙文“中国”一词的挂牌十分醒目。“这里是我们的试验田。我们尝试种植从中国引进的葡萄品种，记录并研究相关数据。”莫塔表示，期待在不久的将来，可以用来自中国的葡萄品种酿酒，“希望巴西葡萄酒得到更多中国消费者青睐”。

巴西有句谚语：“友谊就像葡萄酒一样，时间越久越好。”莫塔拿起酒杯说：“巴西和中国关系紧密，两国人民有着天然的亲近感，让我们为巴中友谊干杯！”

（本报记者白紫微对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年11月23日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)