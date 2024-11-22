人民网伦敦11月21日电 （许立群、徐量） 以“智见机遇，共启新篇”为主题的第七届中英经贸论坛于11月21日在伦敦成功举办，吸引了近400位来自中英两国的政要、工商界精英、金融专家及科技创新领域的代表齐聚一堂，探讨在当前国际经济大环境下以及英国政府换届后中英经贸关系发展的新机遇。

第七届中英经贸论坛在伦敦举办 吴若鸣摄

把握新机遇 合作开新局

中国驻英国大使郑泽光在活动上发表了以“把握新机遇 合作开新局”的主旨演讲。郑泽光在演讲中说，中国坚持改革驱动发展，坚持创新绿色发展，坚持开放合作发展，坚持共享共赢发展，我们对中国发展前景充满信心。近期两国领导人就两国关系的发展方向和下阶段双方要采取的行动达成了重要共识。我们愿与英方相向而行，密切合作，共同落实好两国领导人达成的重要共识，推动双方对话、交流与合作。

郑泽光指出，中英两国作为多边体系的倡导者和受益者，应该共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体系，坚决反对单边主义和保护主义。经贸合作一直是中英关系的稳定锚和推进器，在构建健康稳定的中英关系中发挥着重要作用。中英应重启两国在经济财金、贸易等各领域的对话，在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生等领域进行务实合作，积极拓展人工智能、绿色发展、科技、文化、教育、旅游等领域新的合作机会。他最后强调，两国政府应携手合作，共同为企业创造公平、公正、非歧视性的营商环境，推动双方发展战略对接和市场互联互通。

中国驻英大使郑泽光发表主旨演讲 吴若鸣摄

加强建设性对话 共促英中繁荣

英国商务和贸易部投资大臣波比·古斯塔夫森在演讲中多次提到英中两国元首会晤释放的积极信息，以及对英中合作成果的充分肯定、对深化对话与合作的期望。她表示，中国是英国的第五大贸易伙伴，英中经贸关系在促进双方繁荣方面发挥了重要作用。她透露，明年英中两国将展开更多高层对话，以推动双边贸易的持续增长。

古斯塔夫森介绍，根据英国目前的工业战略“投资2035”，将为先进制造业、清洁能源、创意产业，以及专业和商业服务等八个增长驱动的重点行业提供支持，推动在这些领域的进一步投资，为企业提振信心。

英国商务和贸易部投资大臣波比·古斯塔夫森发表主旨演讲 吴若鸣摄

在英中资企业发展稳步向前

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在讲话中指出，英国中国商会一直致力于推动中英两国在经贸领域的深入交流，商会各会员公司的努力也是为了支持英国政府实现经济增长目标，最新数据显示在英国的970家中资公司无论是在提供就业岗位，还是创造经济效益方面，都为英国经济带来了深远影响。

方文建表示，从2021年至今，在英中资企业已有半数选择将扩展业务至英国各地，另有92%的中国企业预期未来两年的收入将保持稳定或实现增长，凸显出中英关系在商业领域的深厚基础以及企业在推动潜力转化方面的重要作用。

当天分论坛，与会嘉宾围绕“金融赋能全球经济增长，共同探索中英合作新机遇”以及“创新驱动与可持续发展，共塑科技时代新未来”展开深入讨论，从金融和科技的视角，为中英两国企业合作与发展提供实践性指导，促进双方对相关领域发展潜力和新政策的理解，探索中英双方合作新机遇。

中英各界嘉宾纷纷表示，本届论坛不仅为中英两国企业及投资者提供了深入交流的平台，更为双方在经贸领域的务实合作与交流搭建了桥梁，对于加强中英经贸关系具有深远意义。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建发表讲话 吴若鸣摄

七大奖项揭晓 表彰一批在英中资企业

当天论坛还举办第二届英国中国商会商业成就奖颁奖典礼，本届商业成就奖共设七大奖项，表彰一批在促进中英贸易合作中作出突出贡献的企业。

中国银行伦敦分行、中国石油国际事业（伦敦）有限公司等4家公司荣获中英经贸合作奖；中海油欧洲石油有限公司、复星集团获得最佳投资英国奖；名爵汽车英国公司、广发金融交易（英国）有限公司等荣获最佳业务增长奖；海尔英国电器有限公司、中国建设银行伦敦分行等4家公司荣获最佳可持续发展奖；中国移动国际英国有限公司、中国电信（欧洲）有限公司等荣获最佳科技创新奖；人民网英国有限公司、上海浦东发展银行伦敦分行等4家公司荣获最佳社会责任奖；伦敦氢能枢纽荣获最佳投资中国奖。

本次论坛由英国中国商会主办，中国驻英国大使馆、英国国际贸易部特别支持，还得到了伦敦金融城、英中贸易协会、英国48家集团俱乐部等机构的大力支持。

获奖企业代表上台领奖 吴若鸣摄

(责编：贾文婷、杨牧)