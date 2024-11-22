新华社南京11月22日电（记者蒋芳、邱冰清）南京抗日航空烈士纪念馆22日通过中山陵园管理局官方网站，公布236名苏联籍抗日航空英烈名录。相关信息包括英烈姓名、职务、生卒时间。这份名单是首次对外完整公布。

在抗日战争期间，苏联志愿航空队有200多名国际主义战士在中国大地上英勇牺牲，目前名字镌刻在南京抗日航空烈士纪念馆英烈碑上的共有236位。这份名录为1995年由相关部门完成收集和确认。因资料局限，这些英烈大部分仅有简单的身份和生卒信息，缺少照片、援华作战情况、牺牲安葬地等信息。

“随着研究工作的深入开展，名录中的部分错误已陆续被发现。希望通过此次名录公布，集合国内外力量，进一步加强苏联籍抗日航空英烈信息征集工作，发现、补充、勘误现有名录中的错误、缺漏信息，寻访更多英烈亲属，发现可能遗漏的英烈名单。”纪念馆工作人员窦若琪说。

今年4月，南京抗日航空烈士纪念馆公布了1468名中国籍抗日航空英烈相关信息。经严格查证比对，已有18位中国籍抗日航空英烈信息得到勘误。9月，公布2590名美国籍抗日航空英烈名录，并在英烈碑上新增刻一位美国籍在华牺牲飞行员的姓名及信息。

位于南京紫金山北麓的南京抗日航空烈士纪念馆，是国内首座国际抗日航空烈士纪念馆，馆藏第二次世界大战期间中、苏、美等国空军在中国联合抗击侵华日军的丰富史料，纪念馆内的英烈碑上镌刻着4297位中外抗日航空先烈的名字。

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