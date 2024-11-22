国家电网公司与希腊IPTO签署股权购买协议。主办方供图

人民网罗马11月21日电（记者郑彬）日前，国家电网公司所属国网国际比利时公司与希腊国家电网公司（IPTO）签署了股权购买协议，将获得希腊克里特岛直流联网项目公司20%的股权。签约仪式当天，中国驻希腊大使方遒、希腊环境与能源部秘书长艾瓦利奥蒂斯、国家电网公司副总经理金炜等出席。

方遒在发言中表示，该项目是中希推进共建“一带一路”新的标志性合作成果，将实现中希互利互惠、合作共赢。艾瓦利奥蒂斯则表示，该项目可提高希腊安全稳定供电水平，是中国企业支持希腊能源电力发展的实际行动体现。

金炜表示，国家电网公司将持续发挥电网技术和运营管理优势，支持IPTO加快电网发展，推动希腊电网现代化和能源绿色低碳转型，为服务希腊经济社会发展、深化中希能源电力合作、助力希腊打造东南欧能源枢纽做出积极贡献。

据悉，该项目采用±500千伏柔性直流输电技术，将实现希腊第一大岛——克里特岛与欧洲大陆强联网，成为希腊与周边国家联网的主通道，对希腊打造东南欧能源枢纽具有重要意义。

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