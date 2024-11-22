新华社东京11月22日电 综述｜日本职业教育体系灵活多样

新华社记者钱铮

随着科技的发展和全球化的推进，曾被认为是日本企业文化象征的终身雇佣制逐渐瓦解。很多日本企业不再愿意花费巨大精力和财力来培训新入职的年轻人，而是希望新员工“来之能战”，因此职业教育的重要性受到更多关注。

日本的职业教育主要由专门学校（相当于中国的高等职业院校）和大学（含短期大学）承担。专门学校和大学、短期大学一样属于高等教育机构，入学资格都需要高中毕业或相当于高中毕业。专门学校以学生掌握工作所必需的知识和技术、获得职业资格等为教学目标，学制一至四年不等，但一般为两年。

目前日本全国约有2800所专门学校，学生人数约60万。专门学校的课程由学生将来希望从事的职业和工种所需的专门知识和技术相关的科目构成，重视让学生通过实习教学掌握实用技能。很多专门学校积极组织学生去企业进行职场实习。

因为课程更有针对性，所以专门学校的就业率可达约95%。而毕业后直接就业并非专门学校学生的唯一选项，如果想继续深造，毕业于两年制专门学校、获得“专门士”称号的学生可申请插班到短期大学或普通大学学习，毕业于4年制专门学校并获得“高度专门士”称号的学生可申请进入大学的研究生院学习。

与普通大学相比，学制3年及以下的短期大学原本的教学目标就是培养学生职业和实际生活所必要的能力。短期大学的很多课程设置都是以取得就业所需的证书和资格为导向的。近年来，日本许多短期大学加大了与企业的合作，帮助学生将在校学习与到企业实习相结合，学生上学期间约一半时间是在企业参加实习。不少短期大学专职教员有企业工作经验。

除上述这些以高中毕业生为招生对象的学校之外，日本还有两类常见的以初中毕业生为招生对象的职业教育学校——高等专修学校和高等专门学校。高等专修学校学制通常是3年，毕业相当于高中毕业。目前日本约有400所高等专修学校，在校生共约3.4万人。高等专门学校（简称高专）学制5年，毕业获得“准学士”学位，相当于短期大学毕业。日本高专数量比较少，全国不到60所，在校生约6万人。

在高专能学习的专门领域只有两个大方向，即工业和商船（航海和物流），都是属于工科，目的是培养工程师。入读高专，相当于在初中毕业的时候就早早决定了今后的职业方向。但有些学生会在入学一段时间后发现自己并不适合这个方向，他们学完3年之后依然有报考普通大学的资格，可以在这个时候改变专业方向。5年制高专学生普遍比高中毕业后升入专门学校或短期大学的学生掌握更多的专业知识，由此也更受日本企业青睐。

日本2017年新修订的《学校教育法》又新创设了“专门职大学”（类似职业大学）制度，学制4年，毕业授予专门职学士学位。专门职大学学分中实习等科目的学分要占到30%至40%，4年内在企业等一线实习时间要够600个小时。此外该制度还鼓励社会人员读专门职大学回炉再造，其工作实践经验可折算成一定学分。专门职大学的毕业生与普通大学毕业生一样可以报考大学研究生院。

由于职业教育学校在考取职业资格和就业方面有其优势，不少普通大学（含短期大学）和高中的在校生也同时在专门学校等学习，成为“双校族”。近些年日本的专门学校也加强和大学的校际合作，一些专门学校的在校生可同时攻读合作大学的4年制专业，毕业可获学士学位。双校模式让他们不用经历普通大学入学考试的艰辛就能实现自己的目标。

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