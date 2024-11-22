郑泽光大使致辞 吴若鸣摄影

人民网伦敦11月21日电 （许立群、徐量）中国驻英国大使郑泽光在11月21日召开的第七届中英经贸论坛上发表主旨演讲，强调经贸合作一直是中英关系的稳定锚和推进器，应重启两国在经济财金、贸易等各领域对话，在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生等领域进行务实合作。

郑泽光在致辞中说，当前世界百年变局加速演进，世界经济增长乏力，各国都面临地缘政治动荡、单边主义和保护主义抬头等挑战。所有负责任的国家都应携起手来，捍卫多边主义和国际贸易体系，维护全球产业链和供应链稳定，推动国际和平与合作。

郑泽光指出，上个月英国工党政府推出的第一份财政预算案，以及近期中国也相继推出一揽子增量政策措施，都凸显出双方对经济发展的高度重视。中国将继续做好坚持改革驱动发展、坚持创新绿色发展、坚持开放合作发展以及坚持共享共赢发展。中英两国领导人日前就两国关系的发展方向和下阶段双方要采取的行动达成了重要共识。中方愿与英方相向而行，密切合作，共同落实好两国领导人达成的重要共识，推动双方对话、交流与合作。

郑泽光表示，经贸合作一直是中英关系的稳定锚和推进器，在构建健康稳定的中英关系中发挥着重要作用。包括香港在内，中英双边贸易额已连续多年突破1100亿英镑，双向投资存量超过1300亿英镑。中英两国都是多边体系的倡导者和受益者，应共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体系，坚决反对单边主义和保护主义，抵制国际体系碎片化。应重启两国在经济财金、贸易等各领域对话，在贸易投资、清洁能源、金融服务、医疗民生等领域进行务实合作，积极拓展人工智能、绿色发展、科技、文化、教育、旅游等领域新的合作机会。

郑泽光最后强调,两国政府应携手合作，共同为企业创造公平、公正、非歧视性的营商环境，推动双方发展战略对接和市场互联互通。他希望两国工商界抢抓机遇，共同开创中英经贸合作新局面，为推动中英关系长期健康稳定发展作出新的贡献。

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