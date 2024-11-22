新华社北京11月21日电 题：这场“双向奔赴”，续写中巴友谊新篇

新华社记者公兵、赵焱、罗羽

马拉卡纳体育场、巴西足球博物馆、弗拉门戈足球俱乐部……贵州榕江女孩潘翠翠这几天有点目不暇接，之前只存在于脑海中的巴西足球“圣地”，如今近在眼前。从贵州小城榕江来到国际都市里约热内卢，她感到既兴奋又紧张。在里约，无论街头、空地，还是海滩、林间，她几乎随处可以邂逅一群群正在踢球的年轻人和孩子，巴西“足球王国”的魅力尽显。

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在马拉卡纳体育场合影。受访者供图

作为风靡全球的贵州“村超”的代表，潘翠翠与5名小伙伴共同组成了贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队。他们怀揣着对足球的无限热爱与对梦想的执着追求，跨越千山万水，终于抵达“足球圣殿”巴西，开启了一场意义非凡的足球友谊交流之旅。

这不仅仅是一场足球交流，更是两国人民深厚友谊的生动写照和新篇续写。

跨山越海 激情逐梦

当地时间16日，孩子们不仅受邀观看了巴西女足甲级联赛决赛第一回合比赛，还作为弗拉门戈队的牵手球童亮相赛场。

“我当时特别激动，我看到巴西女足球员身材高大、笑容灿烂，眼睛里充满了自信和骄傲。”潘翠翠说。

徐向阳（右二）在交流比赛中。受访者供图

徐向阳从小就喜欢踢足球，虽然刚刚10岁，却已经去过深圳、梧州，还去过法国比赛，甚至跟巴西足球名宿卡卡踢过球。

徐向阳说：“巴西的小朋友都很热情友好，我们都有足球这一共同爱好，相处得很融洽。虽然语言不通，但是大家交流得很开心。”

“特别想邀请巴西小球员到贵州‘村超’和我们一起玩。”潘翠翠真情流露。

已经夺得过好几个国内青少年联赛冠军的杨佳睿也算是见过“大场面”，但当她走进马拉卡纳体育场时还是被震惊到了。

作为2014年世界杯决赛举办地，能容纳约8万名观众的马拉卡纳体育场非常壮观，这里见证了巴西足球的辉煌和球迷的狂热。

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在巴西交流训练中。受访者供图

18日的友谊赛后，杨佳睿感触很深：“足球在这里很受欢迎，随处可见足球场，还有俱乐部。墙上也会画一些关于足球的标识。我以后一定要好好学习外语，这样才能与国际友人沟通交流。”

中国小球员的热情得到了巴西小球员的积极回应。

劳拉说：“从未有过这样的经历，觉得很有趣，很感谢有这样的赛事，我希望未来有更多这样的交流机会。”萨贝拉觉得中国小球员就像家人，“希望他们可以更多地来跟我们一起玩”。

作为随队老师，杨贤泽希望通过此次活动在孩子们心里播下足球梦想的种子，而有了梦想就有了奋斗的目标。她还希望巴西之行可以激励更多热爱足球的“村超”少年，“只要有梦想，就没有什么不可能”。

“双向奔赴” 相互成就

此次巴西之行并不是榕江足球第一次出访。2023年12月，“逐梦”榕江青少年女足队赴西班牙访问皇家马德里足球俱乐部，开启榕江足球历史上首次对外交流活动。今年7月，贵州“村超”联队远赴法国，以球会友……

“村超”在走向世界，也在迎来世界宾朋。

5月27日，卡卡（中）和参赛球员握手。当日，“逐梦”冠军公益赛在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县“村超”球场举行。新华社记者 刘续 摄

5月27日，巴西足坛名宿卡卡来到“村超”，给榕江人民带来巨大惊喜，也给当地所有热爱足球的孩子注入更多动力。

当卡卡看到涌入球场的2万多名观众，尤其是在现场与之互动的大批青少年时，他内心充满感动。“希望通过自己的力量，激励孩子们心生足球梦想，追逐足球梦想，并实现足球梦想。”

作为2002年世界杯冠军巴西队成员，卡卡的到来无疑提升了“村超”的“段位”，而“村超”也打开了以卡卡为代表的外国友人了解中国的一扇窗。

5月27日，卡卡（中）在“逐梦”冠军明星公益赛中。新华社记者 杨文斌 摄

10月3日，首届“村超”“一带一路”国际友谊赛迎来首支巴西球队——巴西圣保罗高桥青训足球俱乐部。此后20多天里，巴西球员近距离感受着中国的发展活力、人民的热情友好、文化的博大精深。

赛场上，他们与榕江人一起奋力拼搏；赛场下，他们和侗族群众手拉手跳多耶舞。颁奖时，巴西球员抱着“村味”奖品——当地特产小香鸡合影时，笑得合不拢嘴。颁奖后，观众走进球场中央，将巴西球员围成一圈，大家搭着肩跳起舞，巴西球员展示着桑巴舞步，人们享受着足球带来的友谊和快乐。人类命运共同体在这些时刻得到了具象化呈现。

中巴足球交流历史可以追溯到30多年前中国健力宝青年队到巴西留学。当年中国小球员远赴异国刻苦学习足球技能，感染了当地民众，甚至有不少巴西家庭主动提出照顾球员。足球交流的过程浸润着中巴文化的认同与两国民众情感的共鸣。

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在巴西交流比赛后的合影。受访者供图

除了健力宝青年队，云南红塔青少年足球队曾在圣保罗俱乐部训练比赛了近3年，山东鲁能（现为山东泰山）在圣保罗成立了中国足球首个海外青训基地……

当年带云南红塔青少年队去巴西训练的教练孙贤禄认为，只有不断和高水平队伍比赛，才能真正提高技战术水平；要学习巴西足球的创造力，因为创造力是足球比赛的精髓之一，而中国青少年最缺乏的就是球场上的创造力。

中巴体育交流不止于足球。

今年6月，巴西国家青少年乒乓球队到广西大学交流访问，并在华驻训一个月，这是金砖国家体育交流合作成果的体现。

6月15日，巴西国家青少年乒乓球队队员在广西大学与该校乒乓球队队员、广西乒乓球队队员举行友谊赛（董钦文 摄）。图片来自广西大学体育学院官方社交账号

今年9月，中国武术队到访巴西首都巴西利亚，参加第四届中拉武术交流论坛暨中拉武术散打对抗赛。

中国武术协会副主席周建平表示：“以中巴建交50周年为新起点，双方将持续深化在武术各领域的交流合作，赋予中巴武协关系新的时代内涵，携手为推动构建中巴命运共同体作出中巴武术人的贡献。”

巴西武术总会主席马库斯表示，正值巴中建交50周年，中国武术队此次访问进一步深化了巴中武协交流与合作，对于武术运动在巴西的发展具有重要意义。

增进互信 深化友谊

国之交在于民相亲，人民的深厚友谊是国家关系发展的力量源泉。民相亲在于心相通，民心相通才可为国家关系夯实民意基础。

9月28日，驻华外交官们在“村超”足球场上合影留念。当日，“发现中国之美·相约贵州村超”国际友谊赛在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县的“村超”足球场举行。24名驻华外交官与当地“村超”球队进行了一场国际友谊赛。新华社记者 陶亮 摄

榕江县委书记徐勃说，榕江足球队伍走出去，一方面是通过持续扩大对外开放的形式，不断推动榕江的全面深化改革，进而促进榕江社会经济高质量发展；另一方面是以文化足球平台，促进民间交往交流。“村超”就像一扇门，让世界人民更好地看到榕江、感受到中国乡村的活力，深化彼此之间的了解，促进彼此之间的交往交流，助力构建人类命运共同体。

外交学院体育对外交流研究中心主任周庆杰认为，体育作为中国与巴西乃至拉美地区国家务实合作的重要内容，在增进国家间政治互信和深化传统友谊等方面发挥着独特作用。“体育赛事活动的一个最大特点就是接地气，能牵动民心，易于拉近距离并引发共鸣。”

广西足协执委贾蕾仕说，贵州“村超”是火出国门的中国基层足球的代表，巴西则是世界公认的“足球殿堂”。因为对足球共同的热爱，两国小球员们激情互动、擦出火花，不仅深化了友谊，而且展现了榕江作为中国式现代化发展的乡村代表的蓬勃气象，彰显了中国开放、自信、从容的国家形象。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)