人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

这场“双向奔赴”，续写中巴友谊新篇

2024年11月22日11:13 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月21日电 题：这场“双向奔赴”，续写中巴友谊新篇

新华社记者公兵、赵焱、罗羽

马拉卡纳体育场、巴西足球博物馆、弗拉门戈足球俱乐部……贵州榕江女孩潘翠翠这几天有点目不暇接，之前只存在于脑海中的巴西足球“圣地”，如今近在眼前。从贵州小城榕江来到国际都市里约热内卢，她感到既兴奋又紧张。在里约，无论街头、空地，还是海滩、林间，她几乎随处可以邂逅一群群正在踢球的年轻人和孩子，巴西“足球王国”的魅力尽显。

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在马拉卡纳体育场合影。受访者供图

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在马拉卡纳体育场合影。受访者供图

作为风靡全球的贵州“村超”的代表，潘翠翠与5名小伙伴共同组成了贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队。他们怀揣着对足球的无限热爱与对梦想的执着追求，跨越千山万水，终于抵达“足球圣殿”巴西，开启了一场意义非凡的足球友谊交流之旅。

这不仅仅是一场足球交流，更是两国人民深厚友谊的生动写照和新篇续写。

跨山越海 激情逐梦

当地时间16日，孩子们不仅受邀观看了巴西女足甲级联赛决赛第一回合比赛，还作为弗拉门戈队的牵手球童亮相赛场。

“我当时特别激动，我看到巴西女足球员身材高大、笑容灿烂，眼睛里充满了自信和骄傲。”潘翠翠说。

徐向阳（右二）在交流比赛中。受访者供图

徐向阳（右二）在交流比赛中。受访者供图

徐向阳从小就喜欢踢足球，虽然刚刚10岁，却已经去过深圳、梧州，还去过法国比赛，甚至跟巴西足球名宿卡卡踢过球。

徐向阳说：“巴西的小朋友都很热情友好，我们都有足球这一共同爱好，相处得很融洽。虽然语言不通，但是大家交流得很开心。”

“特别想邀请巴西小球员到贵州‘村超’和我们一起玩。”潘翠翠真情流露。

已经夺得过好几个国内青少年联赛冠军的杨佳睿也算是见过“大场面”，但当她走进马拉卡纳体育场时还是被震惊到了。

作为2014年世界杯决赛举办地，能容纳约8万名观众的马拉卡纳体育场非常壮观，这里见证了巴西足球的辉煌和球迷的狂热。

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在巴西交流训练中。受访者供图

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在巴西交流训练中。受访者供图

18日的友谊赛后，杨佳睿感触很深：“足球在这里很受欢迎，随处可见足球场，还有俱乐部。墙上也会画一些关于足球的标识。我以后一定要好好学习外语，这样才能与国际友人沟通交流。”

中国小球员的热情得到了巴西小球员的积极回应。

劳拉说：“从未有过这样的经历，觉得很有趣，很感谢有这样的赛事，我希望未来有更多这样的交流机会。”萨贝拉觉得中国小球员就像家人，“希望他们可以更多地来跟我们一起玩”。

作为随队老师，杨贤泽希望通过此次活动在孩子们心里播下足球梦想的种子，而有了梦想就有了奋斗的目标。她还希望巴西之行可以激励更多热爱足球的“村超”少年，“只要有梦想，就没有什么不可能”。

“双向奔赴” 相互成就

此次巴西之行并不是榕江足球第一次出访。2023年12月，“逐梦”榕江青少年女足队赴西班牙访问皇家马德里足球俱乐部，开启榕江足球历史上首次对外交流活动。今年7月，贵州“村超”联队远赴法国，以球会友……

“村超”在走向世界，也在迎来世界宾朋。

5月27日，卡卡（中）和参赛球员握手。当日，“逐梦”冠军公益赛在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县“村超”球场举行。新华社记者 刘续 摄

5月27日，卡卡（中）和参赛球员握手。当日，“逐梦”冠军公益赛在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县“村超”球场举行。新华社记者 刘续 摄

5月27日，巴西足坛名宿卡卡来到“村超”，给榕江人民带来巨大惊喜，也给当地所有热爱足球的孩子注入更多动力。

当卡卡看到涌入球场的2万多名观众，尤其是在现场与之互动的大批青少年时，他内心充满感动。“希望通过自己的力量，激励孩子们心生足球梦想，追逐足球梦想，并实现足球梦想。”

作为2002年世界杯冠军巴西队成员，卡卡的到来无疑提升了“村超”的“段位”，而“村超”也打开了以卡卡为代表的外国友人了解中国的一扇窗。

5月27日，卡卡（中）在“逐梦”冠军明星公益赛中。新华社记者 杨文斌 摄

5月27日，卡卡（中）在“逐梦”冠军明星公益赛中。新华社记者 杨文斌 摄

10月3日，首届“村超”“一带一路”国际友谊赛迎来首支巴西球队——巴西圣保罗高桥青训足球俱乐部。此后20多天里，巴西球员近距离感受着中国的发展活力、人民的热情友好、文化的博大精深。

赛场上，他们与榕江人一起奋力拼搏；赛场下，他们和侗族群众手拉手跳多耶舞。颁奖时，巴西球员抱着“村味”奖品——当地特产小香鸡合影时，笑得合不拢嘴。颁奖后，观众走进球场中央，将巴西球员围成一圈，大家搭着肩跳起舞，巴西球员展示着桑巴舞步，人们享受着足球带来的友谊和快乐。人类命运共同体在这些时刻得到了具象化呈现。

中巴足球交流历史可以追溯到30多年前中国健力宝青年队到巴西留学。当年中国小球员远赴异国刻苦学习足球技能，感染了当地民众，甚至有不少巴西家庭主动提出照顾球员。足球交流的过程浸润着中巴文化的认同与两国民众情感的共鸣。

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在巴西交流比赛后的合影。受访者供图

贵州榕江“逐梦计划”青少年足球队在巴西交流比赛后的合影。受访者供图

除了健力宝青年队，云南红塔青少年足球队曾在圣保罗俱乐部训练比赛了近3年，山东鲁能（现为山东泰山）在圣保罗成立了中国足球首个海外青训基地……

当年带云南红塔青少年队去巴西训练的教练孙贤禄认为，只有不断和高水平队伍比赛，才能真正提高技战术水平；要学习巴西足球的创造力，因为创造力是足球比赛的精髓之一，而中国青少年最缺乏的就是球场上的创造力。

中巴体育交流不止于足球。

今年6月，巴西国家青少年乒乓球队到广西大学交流访问，并在华驻训一个月，这是金砖国家体育交流合作成果的体现。

6月15日，巴西国家青少年乒乓球队队员在广西大学与该校乒乓球队队员、广西乒乓球队队员举行友谊赛（董钦文 摄）。图片来自广西大学体育学院官方社交账号

6月15日，巴西国家青少年乒乓球队队员在广西大学与该校乒乓球队队员、广西乒乓球队队员举行友谊赛（董钦文 摄）。图片来自广西大学体育学院官方社交账号

今年9月，中国武术队到访巴西首都巴西利亚，参加第四届中拉武术交流论坛暨中拉武术散打对抗赛。

中国武术协会副主席周建平表示：“以中巴建交50周年为新起点，双方将持续深化在武术各领域的交流合作，赋予中巴武协关系新的时代内涵，携手为推动构建中巴命运共同体作出中巴武术人的贡献。”

巴西武术总会主席马库斯表示，正值巴中建交50周年，中国武术队此次访问进一步深化了巴中武协交流与合作，对于武术运动在巴西的发展具有重要意义。

增进互信 深化友谊

国之交在于民相亲，人民的深厚友谊是国家关系发展的力量源泉。民相亲在于心相通，民心相通才可为国家关系夯实民意基础。

9月28日，驻华外交官们在“村超”足球场上合影留念。当日，“发现中国之美·相约贵州村超”国际友谊赛在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县的“村超”足球场举行。24名驻华外交官与当地“村超”球队进行了一场国际友谊赛。新华社记者 陶亮 摄

9月28日，驻华外交官们在“村超”足球场上合影留念。当日，“发现中国之美·相约贵州村超”国际友谊赛在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县的“村超”足球场举行。24名驻华外交官与当地“村超”球队进行了一场国际友谊赛。新华社记者 陶亮 摄

榕江县委书记徐勃说，榕江足球队伍走出去，一方面是通过持续扩大对外开放的形式，不断推动榕江的全面深化改革，进而促进榕江社会经济高质量发展；另一方面是以文化足球平台，促进民间交往交流。“村超”就像一扇门，让世界人民更好地看到榕江、感受到中国乡村的活力，深化彼此之间的了解，促进彼此之间的交往交流，助力构建人类命运共同体。

外交学院体育对外交流研究中心主任周庆杰认为，体育作为中国与巴西乃至拉美地区国家务实合作的重要内容，在增进国家间政治互信和深化传统友谊等方面发挥着独特作用。“体育赛事活动的一个最大特点就是接地气，能牵动民心，易于拉近距离并引发共鸣。”

广西足协执委贾蕾仕说，贵州“村超”是火出国门的中国基层足球的代表，巴西则是世界公认的“足球殿堂”。因为对足球共同的热爱，两国小球员们激情互动、擦出火花，不仅深化了友谊，而且展现了榕江作为中国式现代化发展的乡村代表的蓬勃气象，彰显了中国开放、自信、从容的国家形象。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部