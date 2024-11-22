何炜大使与中资企业代表座谈。中国驻越南大使馆供图

人民网河内11月21日电 （记者杨晔）11月19日，中国驻越南大使何炜大使同中国驻胡志明市总领事魏华祥一起在胡志明市同南部中资企业进行座谈。越南中国商会会长孙风雷主持会议。来自家电、金融、纺织、建筑、新能源等领域的20多家中资企业参加座谈。

在听取大家的发言后，何炜充分肯定中资企业在越南取得的成绩，表示当前中越已步入建设命运共同体新时代，两国互利共赢新格局正加速形成，中资企业要抓住机遇，深挖潜力，以弘扬中华优秀商企文化为两国务实合作赋能，以打造更多标志性项目为两国务实合作增效，以积极履行社会责任为两国务实合作聚力，不断夯实中越命运共同体物质基础。

何炜表示，中国商会未来要在提升专业性、规范性和能动性上下功夫，努力做加强企业间沟通协调的桥梁、同驻在国政府对话协商的桥梁、帮助企业对接越南市场的桥梁。中国驻越南使馆将一如既往为企业发展保驾护航，更好保障中国在越公民和企业正当合法权益。

在胡志明市考察期间，何炜一行还实地走访了龙江工业园区、铃中出口加工区，了解当地中资企业发展情况，要求企业统筹安全发展两件大事，提高安全生产和合规经营意识，为巩固和拓展两国互利合作作出积极贡献。

何炜大使考察走访当地工业园区。中国驻越南大使馆供图

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