医疗队队长杨礼白在科普穴位治疗颈椎病。 中国援马耳他医疗队供图

人民网罗马11月21日电 （记者谢亚宏）第20期中国（江苏）援马耳他医疗队21日走进马耳他当地知名企业Amino Chemicals公司，举办了一场中医科普讲座及义诊活动。此次活动旨在普及中医健康知识，展示中国传统医学的独特魅力，同时为企业员工提供切实的医疗服务。

活动伊始，医疗队队长杨礼白围绕“颈椎病”这一常见职业病展开了详细讲解。他深入浅出地介绍了颈椎病的病因、症状及日常预防方法，并重点演示了中医治疗颈椎病的特色疗法。杨礼白还特别讲解了几个关键穴位，现场演示了简单易学的自我保健按摩手法。讲座内容生动实用，吸引了现场观众的浓厚兴趣。

讲座结束后，医疗队为企业员工提供了包括健康咨询、血压检测、耳穴压豆、拔罐、推拿等在内的义诊服务，同时向员工赠送了膏药。在场员工不仅体验了中医疗法，还对中医的独特疗效有了更直观的了解。

在义诊现场，42岁的马克力奥·佩斯激动地向医疗队员卫建华副主任分享了自己的中医诊疗经历。他回忆说，自己曾在搬桌子时不慎扭伤腰部，疼痛难忍。在朋友的推荐下，他来到地中海地区中医中心接受针灸治疗。令人惊讶的是，仅经过一次针灸治疗，他的疼痛就得到了明显缓解。他表示：“中医的疗效令我非常敬佩，马耳他能有这样一支中国医疗队，我感到非常自豪。”

此次活动不仅是一次健康知识的传播，更是中国医疗队与马耳他民众之间友谊的桥梁。中国援马耳他医疗队通过专业的诊疗服务和贴心的科普宣传，让当地民众切身感受到中医的魅力，同时展现了中国医疗队的敬业精神和技术水平。未来，医疗队将继续开展多种形式的中医推广活动，让中医药文化在地中海地区绽放光彩，为中马两国的医疗合作与文化交流贡献力量。

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