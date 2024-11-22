新华社莫斯科11月21日电（记者黄河）俄罗斯总统普京21日晚发表电视讲话说，使用西方制造的导弹袭击俄罗斯已使俄乌冲突具有全球性质。俄愿通过和平方式解决问题，同时为事态的任何发展做好准备。

普京在讲话中表示，美国及其北约盟国此前宣布允许对俄领土使用其远程精确制导武器，进一步加剧冲突局势。俄方一再强调，没有武器制造国专家的直接参与，使用这些远程武器袭击俄领土是不可能的。

普京说，6枚美国制造的陆军战术导弹19日袭击了俄罗斯布良斯克州的军事设施，21日英国制造的“风暴之影”导弹和美国制造的“海马斯”多管火箭炮袭击了俄库尔斯克州的军事设施。俄防空部队挫败了上述袭击，但己方人员也出现伤亡。

普京说，对俄罗斯使用远程武器不会影响俄特别军事行动的进程。作为对美英远程武器袭击俄领土的回应，俄武装力量21日对乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克一处生产导弹的工业区进行了打击。俄军在此次行动中测试了一款名为“榛树”的新研制的中程弹道导弹，未携带核弹头。该导弹能以10马赫的速度攻击目标，“目前尚无法拦截这种导弹”。

普京在讲话中谴责美国2019年单方面退出《中导条约》，同时表示“俄罗斯自愿单方面承诺，在美国没有在世界其他地区部署中短程导弹之前，俄罗斯不会部署此类武器”。

普京最后强调，不是俄罗斯，而是美国破坏了国际安全体系，美方维持霸权的举动正在将全世界推向全球冲突。俄方一直倾向于并准备通过和平方式解决所有有争议的问题，同时也为事态的任何发展做好准备。

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