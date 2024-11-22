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世界剧院联盟：愿携手推动世界表演艺术繁荣发展

2024年11月22日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥11月20日电（记者朱雨博）世界剧院联盟理事会会议18日在智利首都圣地亚哥召开。与会人士表示，愿积极推动世界更多优秀表演机构加入联盟，携手推动世界表演艺术繁荣发展。

　　来自中国国家大剧院、德国柏林歌剧基金会、西班牙马德里皇家歌剧院、阿根廷科隆剧院、阿曼马斯喀特皇家歌剧院等会员机构的联盟理事出席本次会议，共同探讨国际艺术机构交流互鉴经验与未来。

　　与会人士表示，支持联盟与世界表演艺术领域其他重要国际组织深化交流沟通，呼吁全球剧院同行加强对年轻观众的吸引与培养，勇于创新、拥抱科技，建立更加紧密、高效、务实的沟通机制。

　　参会期间，中国国家大剧院代表团与智利国家歌剧院－圣地亚哥市立剧院、法国巴黎歌剧院、欧洲歌剧联盟等展开交流，在演出互访、剧目联合制作、艺术普及、数字资源互换等多领域达成合作共识。此外，11月17日至19日，中国国家大剧院代表团还受邀出席在圣地亚哥举行的2024拉丁美洲歌剧联盟年会。

　　世界剧院联盟2020年由中国国家大剧院发起成立，目前已有来自22个国家的34家会员机构加入。今年的理事会会议还审议通过3家艺术机构加入联盟的申请。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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