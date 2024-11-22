新华社巴库11月21日电（记者郭爽 周天翮）在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）谈判进入最后冲刺阶段，但各方在核心议题上仍存较大分歧。联合国秘书长古特雷斯21日强调，失败不是选项。

大会主席国当地时间21日凌晨就新的气候融资集体量化目标（NCQG）等关键议题发布第一版一揽子建议案文。在NCQG这个核心议题上，案文中依然没有明确的数字，但给出了2025年至2035年期间每年以万亿美元规模计的预期。在多项核心内容上，发达国家和发展中国家仍存在巨大分歧。大会主席国当天发表的声明指出，这一案文不是最终版本，下一份包括可能达成的共识的案文将于晚些时候发布。

古特雷斯在21日召开的新闻发布会上强调，COP29已进入最后关头，共识正在逐渐清晰，但分歧仍然存在，需要大力推动才能使讨论顺利完成。古特雷斯重申，必须在巴库就一项雄心勃勃的新气候融资目标达成一致，资金激增至关重要。

“失败不是一个选项”，古特雷斯说，因为这可能会危及近期气候行动，破坏制定新的国家气候行动计划的雄心。他强调，在地缘政治分歧和不确定性中，世界需要各国团结起来，并呼吁各方着眼大局，在分歧中寻找出路。

中国气候变化事务特使刘振民在大会期间接受新华社记者采访时指出，气候资金谈判达成共识的关键是发达国家按照《巴黎协定》第九条要求，作出向发展中国家提供资金援助的承诺，并达到相应承诺数额。刘振民强调，各国应逐步认识到包括资金等关键议题在COP29达成协议，不仅影响到本届大会的成败，而且影响到《巴黎协定》下多边合作进程的方向。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)