新华社哈拉雷11月21日电（记者许正）津巴布韦外交与国际贸易部长阿蒙·穆尔维拉20日表示，深化津巴布韦与中国的合作将有助于该国实现“2030愿景”。

中津商业论坛20日在津首都哈拉雷举行。穆尔维拉在书面讲话中说，中方投资津矿业、农业、信息通信、建筑和运输等众多领域，为津经济社会发展做出贡献。“这些投资促进了我国的经济发展，创造了就业机会，改善了人民生活。”

穆尔维拉说：“如果我们深化与中国的互利合作，给民众带来繁荣、高效和充实的生活，那么‘2030愿景’一定能够实现。”津巴布韦“2030愿景”是指到2030年，将国民经济发展到中等收入国家水平，基本消除贫困。

“我们对来自中国的投资一直秉持开放态度。”穆尔维拉说，津巴布韦将为投资者创造有利的投资环境。

穆尔维拉提及在今年9月举行的中非合作论坛北京峰会上，津中两国签署了经贸交流合作文件。他说，这将进一步促进两国贸易往来。

中国驻津巴布韦大使馆提供的数据显示，2023年中津双边贸易额达到31.2亿美元，同比增长29.9%，创历史新高。

中津商业论坛由津巴布韦贸促会主办，中津两国官员、企业家和有关代表等200余人参加了本次论坛。

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