新华社柏林11月21日电 综述｜德国职业教育努力向数字化转型

新华社记者褚怡

提起职业教育，德国的“双元制”职业教育久负盛名。这种将理论学习与企业实践相结合的人才培养模式，被认为是德国经济发展的重要驱动力之一。在当前数字化时代，面临挑战的德国职业教育努力向数字化转型，关注人工智能等前沿领域的技术培训。

图为2022年4月28日，游客在德国柏林勃兰登堡门东面的巴黎广场上游览。（新华社记者任鹏飞摄）

“双元制”培养技能人才

德国“双元制”职业教育历史悠久，在世界职业教育领域颇具影响力。其中“一元”指职业学校，另“一元”指从事培训的企业。接受这种职业教育者会与负责培训的企业签订合同，部分时间在校学习理论知识，部分时间在企业当学徒，把课堂知识与技能实践紧密结合。学徒在接受培训期间还能获得一定的培训津贴。

这种模式下，企业得以按需培养未来员工，学徒也能在培训后对口就业。

在德国，技工、售货员、农民等职业有着较高的社会接受度，且接受职业教育并不意味着失去上大学的机会。学徒就业后，进入大学的通道依然存在。一个很励志的故事是德国前总理施罗德的经历。施罗德自幼家贫，14岁就去当学徒，成为售货员。后来，他边工作边上夜校，最后考上大学，成为律师，直至任德国总理。

接受职业教育也有着不错的收入前景。德国经济研究所公布的最新数据显示，2023年，德国接受过职业教育的专业人才月薪中位数约为3500欧元，某些职业的月收入甚至高于德国全职劳动者约4300欧元的平均水平。例如，20岁至39岁接受过职业教育的专业人才中，技术研发人员月薪中位数为5670欧元，航空航天、保险和金融服务领域技术人员的月薪中位数也超过5000欧元。

关注数字化与人工智能

进入数字化时代，数字领域人才不可或缺。德国经济研究所的报告显示，该国数字领域人才短缺形势严峻。到2027年，近三分之二相关岗位可能因缺乏合适的申请者而无法填补，这些岗位是推动经济数字化转型的重要支柱。

如今，宝马、西门子、蔡司等不少德国大企业选择将职业教育培训重点放在数字化和人工智能应用等前沿领域。

“随着公司向电动化、数字化转型，培训项目必须不断适应与之匹配的新要求。”宝马集团人力资源服务、招聘及资格认证主管莫里茨·基彭贝格尔说，宝马“双元制”培训项目内容包括云计算、3D打印、数据分析等数字技能，且将生成式人工智能应用纳入其中。

英国牛津大学研究人工智能与就业的专家费边·斯蒂芬尼在接受德国《商报》采访时说，从薪资角度看，人工智能“钱”途无限。目前人工智能技术人才的薪资水平可超过硕士学位持有者，甚至能与博士的薪资待遇相媲美。

斯蒂芬尼说，未来人类将与机器协作，这需要新的技能。目前对于人工智能领域人才，市场需求远超供给，企业在招聘时不得不更侧重特定技能，越来越多的岗位将机器学习或自然语言处理等方面的能力设定为必备要求，而不是要求学士或硕士学位。

职业教育面临新挑战

尽管“双元制”职业教育声名在外，德国仍面临很多岗位招不到学徒以及企业数字化人才培养能力有限等问题。

德国联邦统计局的数据显示，2023年德国新签订的“双元制”职业教育合同数量为47.9万份，虽然同比增长2.1%，但与2013年相比仍下降8%。近年来这类学徒数量持续下降的趋势并没有被彻底扭转，只是下降速度有所放缓。有研究报告分析认为，造成这种情况的原因包括德国人口结构变化导致年轻人变少，一些重要技能主要是在高等教育机构中教授等。

德国大型职业教育研究“2024年学徒招聘趋势”报告还指出，尽管不少学徒期待在职业培训中学习人工智能相关内容，但目前仅有不足十分之一的企业能够提供此类培训。

该研究发起人费利西娅·乌尔里希对此状况表示忧虑。她说，人工智能“绝非仅仅是一个流行语或ChatGPT这么简单”，这项技术“将极大地变革工作世界”，但德国仅有不到10%的企业在培训中教授人工智能内容，只有26%的企业计划开展相关培训，这几乎可以说是一种“严重的疏忽”。

乌尔里希说，德国企业内部培训在数字化方面的进展依然不足，有关方面还需要作出更多努力，才能满足培养更多数字化人才的期望。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)