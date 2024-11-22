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2024年世界职业技术教育发展大会开幕

2024年11月22日08:31 | 来源：新华网
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新华社天津11月21日电（记者徐壮、白佳丽）以“创新赋能未来 技能塑造人生”为主题的2024年世界职业技术教育发展大会21日在天津开幕。1200余位国内外代表出席本次大会，其中包括来自全球100多个国家和地区的600余名境外嘉宾，覆盖政府官员、驻华使节、国际组织和院校代表等。

这是11月21日拍摄的国家会展中心（天津）外景。新华社记者 赵子硕 摄

这是11月21日拍摄的国家会展中心（天津）外景。新华社记者 赵子硕 摄

本次大会设置开幕式、主旨报告、部长级圆桌会议、平行会议、闭幕式等环节。其中，部长级圆桌会议有中国等32个国家教育或相关部门负责人参会，讨论通过《世界职业技术教育发展天津共识——32国部长宣言》，为世界职业技术教育发展规划愿景。平行会议将围绕产教融合推动职业教育高质量发展、职业教育促进全球可持续发展、高技能人才培养的全球战略与实践、职业教育教师专业发展的实践创新、职业教育与终身学习融合发展、职业教育质量保障体系构建等议题展开交流讨论。

11月21日拍摄的2024年世界职教大会开幕式现场。新华社记者 李然 摄

11月21日拍摄的2024年世界职教大会开幕式现场。新华社记者 李然 摄

大会同期设置职业教育专题展，展示职业教育在服务经济社会发展、服务国家重大战略、服务人的全面发展等方面的突出贡献。大会期间还将举行世界职业院校技能大赛冠军总决赛。

2024年世界职业技术教育发展大会由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府联合举办。

11月21日，在2024年世界职教大会开幕式上，世界职业技术教育发展联盟成立。新华社记者 李然 摄

11月21日，在2024年世界职教大会开幕式上，世界职业技术教育发展联盟成立。新华社记者 李然 摄

11月21日，在2024年世界职教大会开幕式上，吉利控股集团董事长李书福发言。新华社记者 李然 摄

11月21日，在2024年世界职教大会开幕式上，吉利控股集团董事长李书福发言。新华社记者 李然 摄

11月21日，参会嘉宾在2024年世界职教大会上翻阅职教书籍。新华社记者 李然 摄

11月21日，参会嘉宾在2024年世界职教大会上翻阅职教书籍。新华社记者 李然 摄

11月21日，参会嘉宾在2024年世界职教大会上合影留念。新华社记者 李然 摄

11月21日，参会嘉宾在2024年世界职教大会上合影留念。新华社记者 李然 摄

11月21日，参会嘉宾在2024年世界职教大会开幕式上。新华社记者 李然 摄

11月21日，参会嘉宾在2024年世界职教大会开幕式上。新华社记者 李然 摄

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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