新华社泰国攀牙11月21日电（记者高博）20日至21日，中泰红树林生态保护系列活动在泰国攀牙府举办。来自泰国海洋与海岸带资源局、泰国国家公园与野生动植物保护局、中泰气候与海洋生态系统联合实验室、中国自然资源部第一海洋研究所等两国自然资源和海洋部门共60余名代表参加活动。

活动期间，中泰双方代表在泰国攀牙湾国家公园为中泰红树林共同保护示范区揭牌。示范区位于攀牙湾沿岸，面积311公顷，中泰海洋部门将开展红树林脆弱性评价、生态修复空缺分析、自然教育、红树林种植等工作，接下来将建立常态化合作机制，在红树林保护和修复方面开展深入的协作与交流。

红树林在净化海水、防风消浪、固碳储碳、维护生物多样性等方面发挥着重要作用。攀牙湾国家公园是泰国规模最大、保存最完好的红树林区域之一，但近年来红树林保护也面临一定挑战。

泰国海洋与海岸带资源局红树林第三研究发展中心主任奥妮察表示，泰国近年来虽加强了对红树林的保护，但仍面临多重挑战，中国在红树林的保护与恢复技术方面拥有丰富经验，泰国可以借鉴学习。当地政府和社区对中国提供的支持与合作表示衷心感谢，期待未来能在更多领域开展合作。

中国自然资源部第一海洋研究所副研究员丛柏林表示，作为世界上少数几个实现红树林面积增长的国家之一，中国积累了丰富的恢复管理经验和成熟的技术标准。中泰两国通过深化合作，将在政策制定、技术研发、人才培养等多个层面加强互动，共同推动红树林的保护与修复，为构建人与自然和谐共生的地球家园作出积极贡献。

此次中泰红树林生态保护系列活动是在中国自然资源部与泰国自然资源与环境部共建的中泰气候与海洋生态系统联合实验室平台支持下开展的。此次活动还包括学术交流、青少年科普、自然教育、红树林种植、红树林科普图书捐赠等，旨在进一步增强泰国民众对红树林保护的认识，鼓励更多社会力量参与红树林保护行动，巩固和发展中泰在海洋生态保护方面的合作成果。

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