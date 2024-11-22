新华社长沙11月21日 题：多国专家聚焦中华典籍 共话人权事业发展进步

新华社记者阮周围、曹槟

“仁者爱人”“民为贵，社稷次之，君为轻”“天下为公”……中国传统文化中的诸多理念和思想，注重人与人、人与自然的和谐共处，倡导包容和多元，强调对人的尊重和关怀。

这些中华典籍中的人权理念，与当代世界普遍遵守的“和平共处五项原则”“可持续发展”等理念不谋而合。11月20日，在湖南大学岳麓书院召开的“中华典籍中的人权理念”国际学术研讨会上，厚植深沉历史底蕴的中国人权事业发展，获得多国专家的点赞。

与会人士普遍认为，包括中华文明在内的各个文明体，共同缔造了人类人权文明的丰富形态。从中华典籍中探寻人权理念的渊源和发展，不仅有助于更好地理解和传承中华文化，更能为当代世界的人权事业提供有益的借鉴和启示，以更加开放和包容的态度，推动人权事业的发展进步。

中外专家纷纷表示，在中国传统文化中，重视人的生存、发展和幸福，追求平等与公正，天下为公等理念和表达，形式虽然不同，但在内容上，中国传统文化思想对现代人权理念是敞开的。

瑞士前驻华武官、历史学家贺彼德表示，中国古代思想流派纷呈，但其主要关注点之一都是对人的保护和爱。在等级分明的封建社会，对政府持不同态度的儒家和道家都关心整个社会的福祉和良好运转。

发展权在人权话语中占有独特的地位，包括个人发挥其潜力等，强调社会实现共同繁荣的权利。加拿大麦克马斯特大学校长、联合国发展权专家机制主席兼报告员邦尼·伊博哈沃说，以儒家思想为代表的中华文明，注重个人利益和社会利益的协调，倡导社会责任、伦理治理和包容性发展。

“儒家的‘仁义礼智信’等理念为如何在道德上追求发展以造福个人和社会提供了见解。这种哲学鼓励我们超越个人主义的发展观念，推广优先考虑社会责任、道德治理和包容性增长的模式。”邦尼·伊博哈沃说，“随着世界继续面临多方面的发展挑战，包括儒家伦理框架在内的整体方法可以指导我们建立一个更加公正、公平和可持续的全球社区。”

中华文明中所蕴涵的人权思想，对当代中国坚持走中国人权发展道路，有着重要的现实意义和影响。中国人权研究会副会长鲁广锦认为，当代中国坚持以人民为中心，尊重人民的主体地位，突出生存权和发展权是首要的基本人权，主张在发展中保护和促进人权，强调人民幸福生活是最大的人权，注重人与自然和谐共生，促进人的自由全面发展，推动构建人类命运共同体等，无不蕴含着中华文明的人权思维逻辑，这也是中华文明连续性的具体体现。

此次会议由中国人权研究会、湖南省委宣传部、湖南大学共同主办。来自中国、美国、加拿大、意大利、巴基斯坦、日本等国家的200余名专家学者与联合国国等际机构代表，以及国内有关部门、社会组织代表参会研讨。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)