本报记者 苏 滨

11月19日，2024“看中国 听世界”论坛在贵州省贵阳市举行。此次论坛以“深化改革开放 共谋全球发展”为主题，由中共中央对外联络部和中共贵州省委联合主办，来自50个国家的政党、智库、企业、媒体等中外各界人士共200余人，围绕“高水平开放与发展新机遇”“新质生产力与全球可持续发展”“发展中国家现代化与世界共同现代化”等议题进行对话交流。

加强交流对话，深化互利合作

当今世界正处于百年未有之大变局，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界进入新的动荡变革期。与会外宾认为，加强交流对话，促进相互了解，深化互利合作，对于推动建设更加美好的世界具有重要意义。

“中国政治、经济、社会、文化等各领域发展均取得巨大成就，在促进全球发展方面也发挥着重要作用。”土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫表示，土库曼斯坦支持中国为促进和平发展与互利合作采取的举措，希望在平等和互利基础上，进一步深化两国关系，在友谊、和平、信任和合作的道路上不断前进。

泰国前国会主席颇钦认为，和平是发展的前提和基础，世界各国命运与共，应携手应对全球性挑战。“在相互尊重、利益共享的基础上，泰中双边关系实现良好发展。我们赞赏习近平主席在二十国集团领导人第十九次峰会上宣布中国支持全球发展的八项行动，这有助于建设一个真正能够共享发展的世界。”

自2013年提出共建“一带一路”倡议以来，中国先后与150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。通过促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，共建“一带一路”为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台。与会外宾认为，中国致力于与各国实现共同发展，中国改革开放经验值得其他国家学习借鉴。

推动高水平开放，共享发展新机遇

改革开放深刻改变了中国面貌，也深刻影响了世界。随着中国共产党二十届三中全会部署的深入推进，中国必将在进一步全面深化改革中迈向未来、惠及全球，以中国式现代化的新成就为世界发展提供新机遇。

在赞比亚中国友好协会副秘书长姆富尼看来，面对当今世界正在经历的深刻变革，高水平开放是开启新机遇、推动增长、确保共同繁荣的关键。“共建‘一带一路’正在提升全球南方国家的基础设施水平，提高新技术的转化效率。我们要进一步加强全球合作，推动高水平开放，共享发展红利。”

“中国扩大高水平对外开放，为马来西亚和整个东盟创造了重要发展机遇，特别是共建‘一带一路’提升了彼此之间的互联互通水平，完善了相关基础设施，促进了新兴领域更好发展。”马来西亚策略分析与政策研究所主席杨燕美表示，希望东盟和中国加强合作，推动全球贸易可持续、包容性增长，支持开放和稳定的国际贸易环境。

拉丁美洲社会科学院厄瓜多尔分院研究与传播部主任基利科尼表示，2014年7月，在巴西利亚举行的中国—拉美和加勒比国家领导人会晤上，习近平主席提出打造中拉命运共同体。过去10年，中国和厄瓜多尔各领域合作不断深化和拓展，取得丰硕成果，尤其是在贸易和投资上拥有巨大发展潜力。“希望拉美各国继续与中国开展多层次、宽领域的合作，在高水平开放中实现互利共赢。”

发展新质生产力，促进可持续发展

当前，世界经济增长动能不足，传统生产力的发展面临更多风险挑战。新质生产力是中国高质量发展的新动力，中国以高质量发展推进中国式现代化，以高水平对外开放推动各国共同发展，不断为世界经济复苏增添动能，为全球发展合作汇聚力量。

肯尼亚非洲政策研究所研究员奈利表示，当今世界正在进入一个以技术创新和经济转型为标志的时代，新质生产力是引领全球创新、促进可持续发展的关键驱动要素，为非洲国家加快现代化进程提供了宝贵机遇。“发展新质生产力正在重塑中国的发展路径。希望通过中非合作论坛和共建‘一带一路’倡议等，将中国的科技创新成果与非洲发展更好结合起来，释放非洲发展潜力。”

“新质生产力作为推动经济社会发展的新动力，对于促进全球可持续发展具有深远意义。”巴西弗卢米嫩塞联邦大学战略研究所研究员波蒂说，发展新质生产力有助于更好地配置生产要素，实现供需平衡，这与“巴西新工业计划”的目标十分契合。

作为此次论坛举办地的贵州，全方位开放通道加快构建，宽领域开放合作深入推进，高水平开放环境持续优化。新征程上，贵州将统筹推动深层次改革、高水平开放、高质量发展，奋力谱写中国式现代化贵州篇章，与各方共同创造美好未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月22日 14 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)